X Mostra de Arte dos alunos da rede municipal faz alusão à Semana de Arte Moderna

Na última segunda-feira, 29 de agosto, a Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Educação, realizou a abertura oficial da X Mostra de Arte – Semana Aline Araújo, com o tema “Rastros Modernos”, em que alunos da rede municipal de ensino promovem a exposição de trabalhos artísticos realizados em sala de aula. Tivemos a apresentação dos alunos das Escolas Municipais Estudante Nelson José Pedroso e Prefeito Takao Ono.

Como forma de expressar as emoções na arte, o objetivo da Mostra é levar aos alunos formas de praticar a sensibilidade , com a participação dos professores, que os ensinam a transformar sentimentos em ações. A exposição está aberta ao público até 14 de outubro, no Centro de Referência de Educação “Prefeito Flávio Callegari” (Rua Bruno Sargiani, nº 100, Vila Rica), em dias úteis, das 8h às 17h.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Estiveram presentes na abertura da Mostra cerca de 150 pessoas, entre elas professores, gestores, alunos e pais, que puderam acompanhar o trabalho artístico de todas as escolas da rede municipal de ensino participantes do projeto. As obras de arte realizadas pelos alunos fazem alusão aos 100 anos da Semana de Arte Moderna, marco histórico cultural-artístico no país defendendo a liberdade de expressão e a cultura brasileira.

Realizada no município desde 2013, a Mostra de Arte – Semana Aline Araújo é um evento previsto pela Lei nº 4.541/2017, resultado de um processo de vivências e conhecimentos que ocorrem nas escolas. As obras são produzidas por alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, realizadas durante as aulas de Arte, com a orientação dos professores.

De acordo com a Secretaria de Educação, a arte possibilita que as crianças desenvolvam tanto o raciocínio quanto a afetividade. A Mostra de Arte apresenta o valioso trabalho realizado pelos professores especialistas e demais profissionais envolvidos, sendo uma forma de incentivo e valorização das obras realizadas pelos alunos, que neste ano estarão expostas para apreciação de toda a população.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia