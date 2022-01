5º Festival de Drift Trike será realizado no dia 30 em Atibaia

Para quem é fã de esporte radical, uma opção divertida vai acontecer em Atibaia no próximo dia 30 de janeiro: o 5º Festival de Drift Trike, realizado pela Drift Trike Atibaia (DTA), com apoio da Prefeitura da Estância de Atibaia. Praticado em vias públicas asfaltadas, o drift trike é uma modalidade que mistura o carrinho de rolimã com a bicicleta. Os pilotos descem ladeiras em triciclos adaptados de três rodas, em alta velocidade, fazendo manobras com giros e derrapagens.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O festival de Atibaia ocorrerá das 8h às 17h na Rua Dr. Olávo Amorim Silveira, ao lado do Centro de Convenções. Não é necessário fazer inscrição, mas os organizadores solicitam a colaboração dos participantes com a doação de ração, que será destinada ao Fundo Social de Solidariedade de Atibaia. O público poderá tanto observar os pilotos quanto se arriscar na modalidade. Serão disponibilizados dois Trikers duplos, em que as pessoas poderão andar gratuitamente, sendo que um deles é adaptado para deficientes. As famílias terão a oportunidade, portanto, de passar um dia diferente, curtindo o esporte de aventura.

O drift trike surgiu nos Estados Unidos na década de 1970 e conta com muitos adeptos, entre eles crianças, adultos e mulheres. Alguns campeonatos são realizados no Brasil e na América do Sul, o que contribui para aumentar cada vez mais a popularidade do esporte. Nas competições há vários tipos de modalidades, algumas em que a disputa é pura velocidade e outras em que o que conta são as exibições de manobras radicais, que colocam à prova a habilidade e a criatividade dos pilotos.

Drift Trike Atibaia

A equipe DTA – Drift Trike Atibaia surgiu em 2013 e hoje conta com mais de 80 integrantes, tendo representantes de várias cidades de São Paulo e de outros Estados. Ao longo destes anos, conquistou títulos nacionais e internacionais em participações em diversos campeonatos.

A proposta do DTA é incentivar a prática do esporte como ferramenta de socialização, saúde e relaxamento. Para tal, o grupo organiza com frequência encontros de Drift Trike para iniciantes com aulas gratuitas para aqueles que têm o intuito de se divertir ou ingressar na equipe.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia