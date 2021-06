Atibaia participa do 1º Campeonato Estadual de Xadrez Virtual

O Clube Atibaiense de Xadrez participou do 1º Campeonato Estadual de Xadrez Virtual e contou com o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer. Na classificação final por município, Atibaia conquistou a 14º colocação entre as 27 cidades participantes. Os enxadristas do Clube Atibaiense de Xadrez Fernando Santos, Mauricio Lopes, Rodrigo Coletty, André Jacob e o técnico Alejandro Marangoni representaram Atibaia no campeonato, que aconteceu no dia 19 de junho.

(Imagem Ilustrativa: Steve Buissinne / Pixabay)

O evento, organizado pela Diretoria Regional de Esportes de Ribeirão Preto com o apoio da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, contou com 118 participantes e 670 partidas e foi realizado pela primeira vez de forma virtual em razão da pandemia de Coronavírus.

A Diretoria Regional de Esportes de Ribeirão Preto agradeceu aos participantes: “Esse é o primeiro evento on-line que promovemos e foi um imenso prazer poder contar com tantos municípios de outras regiões que confiaram no nosso trabalho e abrilhantaram nosso evento”.

Todo sábado, às 19h30, o Clube Atibaiense de Xadrez realiza seus treinos de forma virtual na plataforma Lichess. Para assistir e apoiar o clube local, basta acessar lichess.org.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia