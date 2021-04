Com dois de Wesley Tanque, Atibaia bate Portuguesa Santista na volta da Série A2

O Atibaia venceu a Portuguesa Santista por 2 a 0 na noite de terça-feira (20), no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, pela quinta rodada do Campeonato Paulista da Série A2. O estadual voltou a ser disputado nesta terça após ser suspenso na fase emergencial do Plano São Paulo.

Atibaia vence a Portuguesa Santista (Foto: Gustavo Muniz/ SC Atibaia)

Os dois gols do Falcão foram marcados no segundo tempo, por Wesley Tanque. Aos 15 minutos, após cruzamento na área, o atacante cabeceou para as redes. Nos acréscimos, o Atibaia puxou contra-ataque rápido e, no rebote, Tanque marcou o segundo.

A vitória deixa o Falcão na quinta colocação da Série A2, com nove pontes. A Portuguesa Santista fica na nona posição, com cinco. Os times voltam a jogar na quinta-feira, 22. O Atibaia encara o RB Brasil, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, às 22h. No mesmo horário, a Briosa recebe o XV de Piracicaba, no Ulrico Mursa.

