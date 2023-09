Como treinar no calor? Treino com ar-condicionado tem o mesmo efeito?

Se você está sofrendo com essa onda de calor precoce, saiba que você não está sozinho! Aparentemente esse é o assunto do momento. E se suportar esse calor não está fácil pra quem está parado, imagina pra quem está se exercitando! Mas o que muda? E treino em ambiente refrigerado com ar-condicionado tem efeito? Vamos entender abaixo.

(Imagem Ilustrativa de Steve Bidmead por Pixabay)

Ao nos exercitarmos no calor, nossa luta contra a hipertermia (temperatura corporal excessiva) fica duplamente mais difícil, pois temos a seguinte situação:

O calor produzido pelo exercício, pelos músculos em atividade, o que chamamos de calor metabólico;

E o calor que ganhamos do ambiente.

Quando nos exercitamos, o principal mecanismo que o corpo lança mão para perder calor e, com isso, controlar a temperatura é a sudorese. O corpo produz suor, que se espalha pela superfície da pele, para ser então evaporado. É a evaporação do suor que ajuda a resfriar, a baixar a temperatura corporal. Assim sendo, fica até mesmo intuitivo pensar em desidratação. E se esse foi seu raciocínio, você está corretíssimo! Portanto, quando nos exercitamos no calor, nós temos que tomar certas providências para que a perda de calor seja facilitada de forma que nossa performance, e sobretudo, nossa saúde não sejam prejudicadas.

Para facilitar a perda de calor pela evaporação do suor, ao contrário do que muitos fazem, não devemos enxugar o suor. Ao enxugarmos o suor, este não terá a chance de se evaporar e não proporcionará o resfriamento adequado. Quem nunca sentiu aquela sensação de aquecimento intenso ao enxugar suor do rosto?; A única situação em que devemos enxugar levemente o suor é se esse for muito abundante, de forma a dificultar a evaporação; Quanto à desidratação, para combatê-la é muito importante nos hidratarmos corretamente, de preferência com bebidas contendo eletrólitos (que são perdidos junto com a água no suor). Para quem não gosta de isotônico, água de coco é sempre uma boa opção. Lembrando que deve-se consumir 40ml por quilo de peso diariamente, mas que quando se faz exercícios físicos, essa conta deve ser reforçada como ensinado aqui; Mas aí você pode estar se perguntando: e o ar-condicionado? Será que simplesmente eu não posso me exercitar no ar-condicionado? A resposta é: claro que sim! Se você curte se exercitar em ambientes de temperatura controlada, pode ficar tranquilo que os efeitos dos exercícios em local com ar-condicionado serão os mesmos. Apenas você não estará ganhando aclimatação ao calor. Em dias muito quentes, pode ser a saída para garantir conforto térmico; Se for se exercitar ao ar livre, procure fazê-lo de manhã bem cedo, de preferências antes das 9h, ou no fim da tarde, início da noite, depois das 17h, momentos em que o calor está menos intenso; Não esqueça de caprichar no uso de protetores solares e de chapéus ou bonés, para proteger a pele do sol.

Fonte: EuAtleta