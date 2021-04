EC São Bernardo e Atibaia empatam sem gols pelo Paulista da Série A2

EC São Bernardo e Atibaia empataram sem gols na noite desta quarta-feira, 28, em São Bernardo do Campo. O duelo foi válido pela nona rodada do Campeonato Paulista da Série A2. O resultado impede a quinta vitória seguida do Falcão no torneio.

EC São Bernardo e Atibaia empatam sem gols pela Série A2 do Paulista (Foto: Reprodução/ FPF TV)

Com o empate, o EC São Bernardo continua na zona de rebaixamento. É o 15º colocado, com cinco pontos. O Atibaia se manteve entre os primeiros, está na terceira colocação, com 19 pontos e invicto há cinco jogos.

Os times voltam a jogar na sexta-feira, 30. Às 20h, o Atibaia recebe o Audax no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. O São Bernardo joga às 22h, contra o Sertãozinho, fora de casa.

O Jogo

Os dois times entraram em campo com muita vontade e disposição, mas faltou criatividade na primeira etapa para tirar o zero do placar. A primeira chance do jogo foi aos 14 minutos, quando o meia Paraíba, do Atibaia, recebeu na entrada da área e finalizou duas vezes, mas foi parado pelo goleiro Allan Thiago.

O São Bernardo bem que tentou aproveitar as faltas sofridas no meio de campo, mas os cruzamentos não apresentaram perigo a defesa do Atibaia. Aos 31, os donos da casa se aproveitaram de belo lançamento do meia Felipe, para ligar um contra-ataque achando o Matheus Lú sozinho. Ele finalizou de primeira, e o goleiro Leandro fez a defesa.

Na segunda etapa, São Bernardo e Atibaia buscaram o gol para garantir a vitória, mas não conseguiram encontrar as redes. Os donos da casa tiveram três boas chances nos minutos finais, mas a bola não entrou.

Fonte: Globoesporte.globo.com