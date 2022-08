Navegador de Atibaia participa do Rally dos Sertões que começa neste sábado (27)

Dia 27 de agosto, em Foz do Iguaçu, no Paraná, será dada a largada para a 30ª edição do Rally dos Sertões, a maior competição off-road do Brasil e que este ano terá o percurso mais longo de todos os tempos, se consagrando como o maior rali do mundo, em trechos cronometrados.

O Sertões vai percorrer 7.216 km, dos quais 4.811 serão cobertos em provas especiais. Haverá 14 etapas especiais, sendo uma delas a mais longa de todas já disputadas pelos competidores do rali, com extensão de 601 km.

(Foto: @timaoracing)

Rodrigo Konig, experiente navegador de Atibaia, que já conquistou 2 troféus da competição (3º e 4º lugar), fará sua 6ª participação no evento ao lado do paulistano Pedro Queirolo. A dupla, que em 2019 venceu o primeiro dia de rally, está focada em terminar os 15 dias de competição com bom resultado. “Deixaremos para pensar no pódio somente nos últimos dias. Queremos fazer uma primeira parte consistente e segura. Num rally grande como este, muitos carros ficam no caminho, e por isso mesmo, temos ciência de que para vencer, precisamos chegar na bandeirada primeiro.” – Rodrigo define a estratégia da dupla, que competirá contra outros 90 participantes na categoria UTV.

(Foto: @timaoracing)

O roteiro de 15 dias – 14 de competição e um de descanso – vai terminar no dia 10 de setembro, em Salinópolis, no Pará, passando por 14 cidades, em oito estados (Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Piauí, Maranhão e Pará), espalhados pelas cinco regiões do país.



Como de costume, a organização do Sertões promove ações para beneficiar as cidades por onde passa oferecendo equipes para fazer consultas médicas da população, cursos para os empreendedores locais e atividades com as crianças nas escolas.

(Foto: @timaoracing)

O Rally dos Sertões pode ser acompanhado através das diversas emissoras de TV que cobrem o evento e, também, pelo youtube.com/sertoesoficial. Rodrigo fará uma cobertura da equipe nos bastidores, diariamente, através das suas mídias sociais @rodrigokonig.

Fonte: Assessoria de Imprensa