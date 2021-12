Verão ativo: acessórios esportivos para piscina e quintal

O verão é quase um convite para se aproveitar o dia. Não dá para resistir a uma atividade ao ar livre e, por que não, sob o sol, sem deixar de tomar os devidos cuidados com a hidratação e a proteção solar. Se for um esporte, melhor ainda. Para quem tem piscina e quintal em casa ou pode tirar proveito de áreas externas e coletivas de prédios, esse momento pode ficar ainda melhor com uma variedade de acessórios esportivos que ajudarão a tornar essa prática ainda mais apropriada e divertida. Isso inclui desde as bolas até equipamentos para jogar tênis de mesa e kits de badminton. Além de garantir a diversão nos dias mais quentes do ano, essa é uma forma de se exercitar e queimar algumas calorias. Pensando em ajudar a deixar esses momentos ao ar livre ainda mais atrativos, confira uma lista de itens esportivos que são encontrados facilmente em lojas físicas e on-line e que podem ser ótimos presentes de Natal.

(Imagem Ilustrativa: remidhd por Pixabay)

Bola de polo aquático

Bolas não podem faltar. Nesse caso, vale levar em conta a modalidade de sua preferência. E quem tem piscina em casa pode investir em uma bola de polo aquático para fazer um esporte que, mesmo que de forma recreativa, permitirá fazer um bom exercício.

Trave de polo aquático

Quem se animou com a ideia da bola de polo aquático precisa investir também em uma trave. É possível encontrar à venda opções infláveis que ficam sobre a água e são muito fáceis de montar e guardar depois que a atividade acaba.

Peteca

Longe de ser uma brincadeira de criança, jogar peteca pode ser um bom exercício para qualquer idade. O bom é que não é preciso um espaço muito grande para essa atividade, que ainda pode ser levada para a piscina.

Rede de vôlei e bola de biribol

Nesse caso, dá para contar com opções para áreas externas ou mesmo para piscinas. O esporte ficará mais sério do que simplesmente reunir o grupo em uma roda e bater uma bola, o que também não deixa de ser divertido. Porém, ao contar com uma rede a competição fica mais séria e o exercício mais intenso, o que é uma boa pedida para gastar algumas calorias a mais. Vale até recorrer às opções que são infláveis e facilmente utilizadas em brincadeiras na piscina. Nesse caso, vale comprar uma bola típica do chamado biribol, o vôlei de piscina.

Tabela e bola de basquete

Há opções tanto para uso na piscina como na área externa da casa. Os preços variam bastante, dependendo do produto. É possível encontrar tabelas para serem fixadas na parede, cujo valor por oscilar entre R$ 200,00 e R$ 800,00, e opções com altura ajustável e estrutura móvel que permitem instalá-las em diferentes lugares, podendo custar entre R$ 2.000,00 e R$ 5.000,00. Essas opções são mais próprias para uso por adultos. Contudo, se a ideia é se divertir com a família e ainda queimar algumas calorias, há tabelas para uso infantil com preços mais acessíveis que garantirão uma boa atividade recreativa. Se você tem piscina em casa, pode recorrer às tabelas que podem ser colocadas na borda ou cestas flutuantes que ficam sobre a água. Ah, e a bola de basquete, claro, é fundamental para a brincadeira ficar completa.

Bumerangue

Essa é uma boa opção para quem conta com um quintal ou área ampla. Nesse caso, a atividade é mais solitária, já que a ideia consiste em arremessar o bumerangue, que retorna à mesma pessoa que o arremessou. Ainda assim, trata-se de um bom exercício para realizar ao ar livre.

Frescobol

Esse é um clássico na praia e também pode ser uma atividade para praticar no quintal ou em áreas externas nos dias de verão. Basta garantir o kit com duas raquetes, bola e algumas bolinhas extras para aderir a essa modalidade.

Frisbee

Muitas são as opções de brincadeiras ao optar por esse disco de plástico. É possível montar uma competição para valer, com os participantes passando o disco uns para os outros até chegarem ao gol e marcarem o ponto. Contudo, pode ser uma brincadeira simples e divertida de arremessar o frisbee de uma pessoa para a outra. Dá até para envolver o seu cachorro na atividade, lançando o disco para ele e esperando que o traga de volta para você.

Kit para badminton

Mais uma boa opção para quem conta com espaço amplo para a prática de esporte. Os kits de badminton variam, sendo possível adquirir somente as raquetes e petecas próprias para essa modalidade. Porém, alguns conjuntos contam ainda com rede com suporte para a atividade ficar bem mais completa.

Tênis de mesa

Para a prática desse esporte, será preciso garantir a mesa, raquetes, bolinhas e rede. O investimento varia conforme a sua proposta. Alguns modelos de mesa mais profissionais contam com rodas para facilitar a movimentação e prometem uma maior resistência em ambientes externos. No entanto, independentemente da escolha que se faça, o investimento compensa. O popularmente chamado pingue-pongue é uma ótima modalidade para se divertir com familiares e amigos e realizar um exercício que movimenta todo o corpo.

Fonte: EuAtleta