Governo de SP anuncia vacinação contra a Covid de grávidas sem comorbidades em 10 de junho

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta sexta-feira (4) que mulheres grávidas sem comorbidades serão vacinadas contra a Covid-19 no estado a partir do dia 10 de junho. A estimativa é que 400 mil mulheres sejam imunizadas.

Grávidas acima de 18 anos serão imunizadas com doses das vacinas Pfizer e CoronaVac. É necessário apresentar uma indicação médica no momento da vacinação.

(Image Ilustrativa: Daniel Reche / Pixabay)

A vacinação deste público começará antes, na segunda-feira (7), nas cidades de São Paulo, Campinas e São Bernardo do Campo. Mais cedo, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) já havia anunciado o início da vacinação das grávidas sem comorbidades na capital paulista.

Na segunda-feira (7), também serão vacinas na capital lactantes com comorbidades e com bebê de até um ano de idade.

Atualmente, apenas gestantes que possuem comorbidades estão sendo vacinadas em todo o estado de São Paulo. A vacinação chegou a ser suspensa após a Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendar que o imunizante da AstraZeneca/Fiocruz não seja aplicada neste público, mas foi retomada posteriormente com doses de CoronaVac e Pfizer.

João Doria anunciou a vacinação das gestantes após tomar a segunda dose da vacina CoronaVac na manhã desta sexta. Assim como na primeira dose, ele foi imunizado pela enfermeira Mônica Calazans, a primeira pessoa a ser vacinada contra a Covid-19 no país.

Na quarta-feira (2), o governo de São Paulo divulgou um novo calendário e anunciou as datas estimadas da vacinação de toda a população do estado com mais de 18 anos. Pelo calendário, a vacinação deve ser concluída até 31 de outubro, mas dependerá da chegada de remessas de vacina do governo federal.

Calendário estimado do governo de SP

1 a 20 de julho: 55 a 59 anos

2 a 16 de agosto – 50 a 54 anos

17 a 31 de agosto – 45 a 49 anos

1 a 10 de setembro – 40 a 44 anos

11 a 20 de setembro – 35 a 39 anos

21 a 30 de setembro – 30 a 34 anos

1 a 10 de outubro – 25 a 29 anos

11 a 31 de outubro – 18 a 24 anos

Segundo Regiane de Paula, coordenadora do Programa Estadual de Imunização, o calendário foi montado levando em conta a projeção de entregas disponíveis no site do Ministério da Saúde.

A coordenadora disse ter certeza que será possível vacinar toda a população do estado acima dos 18 anos de idade até o fim de outubro “se a entrega [de doses pelo governo federal] for feita de acordo com aquilo que está projetado pelo ministério, e até uma possível redução de doses”.

“O site [do Ministério da Saúde] tem uma projeção de vacinas. E ele, a cada momento, renova essa projeção, ou incluindo ou retirando vacinas. No mês de junho tivemos, inclusive, uma redução daquilo que a gente tinha de expectativa de vacinas. O que fizemos no plano estadual? Olhando para o que está no site do ministério, fizemos até um redutor, trabalhamos com uma redução baseada nos meses que o ministério tem reduzido o quantitativo de vacinas”, afirmou Regiane.

O calendário do governo de São Paulo faz parte do plano estadual de imunização, mas as cidades têm autonomia para antecipar a vacinação de determinados grupos, conforme disponibilidade de doses. As prefeituras também têm criado exigências próprias para a comprovação de comorbidades.

Segunda dose até janeiro

De acordo com a coordenadora, a previsão é a de que toda a população adulta tome a segunda dose da CoronaVac até o final de novembro, e a segunda dose das vacinas Pfizer e Astrazeneca, até janeiro. Em 2020, Doria chegou a afirmar que toda a população do estado seria vacinada entre janeiro e fevereiro.

“Se eu tiver a vacina do Butantan, eu farei a 2ª dose em 28 dias, então estarei muito próximo de fechar as duas doses dentro desse calendário, chegando um pouquinho em novembro com a segunda dose. Se eu tiver outras vacinas, seja a Pfizer, seja a Astrazeneca, seja outras que eventualmente cheguem ao Brasil, a gente tem que olhar, lembrando que são 12 semanas [de intervalo] para vacina da Pfizer e da Astrazeneca”, afirma.

Doria prometeu vacinação até fim de outubro

As datas foram divulgadas após o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmar que a vacinação contra a Covid-19 de todas as pessoas com mais de 18 anos no estado deve ser concluída até o final de outubro deste ano. A promessa foi feita em um post nas redes sociais nesta quarta-feira (2).

“Vamos vacinar toda a população adulta do estado de São Paulo até 31 de outubro deste ano”, disse Doria.

Em coletiva de imprensa, Doria reforçou a promessa e disse que toda a população adulta do estado estará vacinada até o dia 31 de outubro.

“São Paulo vai concluir toda a vacinação da sua população até o dia 31 de outubro. Toda a população vacinável do estado de são Paulo será vacinada até 31 de outubro. A população com mais de 18 anos estará plenamente imunizada até esta data”, disse o governador .

Fonte: G1.globo.com