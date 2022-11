Atibaia Saneamento promove ações de sustentabilidade entre estudantes

No mês de outubro, a Atibaia Saneamento, empresa do Grupo Iguá, realizou ações importantes no município, uma delas em prol da educação ambiental infantil e outra voltada para o público adolescente em mostra científica organizada pelo Colégio FAAT. As iniciativas ocorreram no Centro Integrado de Educação Municipal (CIEM 2) e na UNIFAAT, respectivamente, e integram a agenda de Sustentabilidade da operação para a promoção do desenvolvimento socioambiental local.

(Imagem Ilustrativa de Amanshu Raikwar por Unsplash)

Em parceria com o Espaço Crescer, no último dia 21, a empresa responsável pelo sistema de esgotamento sanitário em Atibaia realizou uma atividade de educação ambiental entre os alunos do 4º e 5º ano da escola municipal localizada no Jardim Imperial – CIEM 2, que permitiu às crianças conhecerem como funciona na prática o processo de tratamento de esgoto e a importância do descarte correto dos resíduos sólidos. A ação está relacionada com os dois Rs da estratégia SERR instituída pelo Grupo Iguá, uma gestão pautada em quatro eixos de atuação: Segurança Hídrica, Eficiência na Gestão do Ciclo da Água, Responsabilidade na Coleta e Tratamento de Esgoto e Respeito às Pessoas.

Também em outubro, no dia 22, a operação esteve presente na feira de ciências “Open Campus” realizada na UNIFAAT. O evento reuniu alunos do Colégio FAAT para a exposição de projetos de diversas áreas e promoveu o incentivo à pesquisa entre os estudantes. Além disso, a comissão técnica da mostra avaliou e premiou as melhores propostas apresentadas. A colaboração da Atibaia Saneamento se deu por meio de um estande disponível no local juntamente com a SAAE, onde os profissionais do setor de saneamento tiraram dúvidas dos visitantes sobre o tratamento de água, manejo de resíduos urbanos e esgotamento sanitário.

“A promoção de ações desse tipo reforça o objetivo da operação em não apenas atender a população atibaiense com coleta e tratamento de esgoto, mas de participar ativamente na formação da consciência ambiental de crianças, jovens e adultos. Para isso, estamos pautados no SERR, o modelo de atuação da Iguá que visa o desenvolvimento sustentável dos municípios e a constante aproximação com as comunidades locais”, finaliza o diretor-geral da Atibaia Saneamento, Mateus Banaco.

Fonte: Assessoria de Imprensa Atibaia Saneamento