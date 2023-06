Coletivo Socioambiental de Atibaia realiza 2ª Pedalada pelo Parque Puma neste sábado (17)

Neste sábado, 17 de junho, o Coletivo Socioambieltal de Atibaia realiza a 2ª Pedalada pelo Parque Puma. O evento tem o objetivo de despertar a população sobre a importância de preservar espaços naturais como o Cerrado, em um trajeto de 5km, com saída da Câmara Municipal de Atibaia, às 9 horas.

Não há inscrição para o evento, mas os interessados podem deixar o nome e Whatsapp para receber novidades sobre o projeto, através deste link.

Também é possível colaborar com a iniciativa em espécie ou adquirindo produtos personalizados, clicando aqui.

Parque Puma

A área conhecida como “Fazenda Pullman” foi apontada no Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica e do Cerrado de Atibaia (2020, no prelo) como um dos últimos remanescentes de cerrado típico do município. Tal tipo de vegetação savânica é considerada como prioritária para conservação a nível mundial (hotspot de biodiversidade), e ocupa hoje menos de 1% no Estado de São Paulo (MapBiomas, 2019).

Ainda, a Fazenda Pullman é um local histórico de lazer da população de Atibaia, sendo palco, desde a década de 1970, de diversas atividades de lazer e esporte.

Serviço:

Data: 17 de junho de 2023

Horário: 9h00

Saída: Câmara Municipal de Atibaia / Avenida Nove de Julho, 265 – Centro

Mais informações:

