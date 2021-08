Nesta quarta-feira (11) moradores de Atibaia se mobilizaram para ajudar a controlar um incêndio no Parque Estadual do Itapetinga. O fogo começou por volta das 14 horas, e logo se alastrou por vários pontos.

“Por causa das condições climáticas, o fogo fica voltando a todo momento. E as frentes se alastram com a intensidade do vento”, comentou Fabrício Pinheiro, gestor do parque estadual do Itapetinga, em entrevista à TV Vanguarda.

Incêndio atinge parque estadual do Itapetinga em Atibaia (Foto: Reprodução/ TV Vanguarda)

Ao longo da tarde foram registrados pelo menos 5 focos de incêndio e mais de 20 pessoas ajudaram no combate às chamas. Eram membros da Fundação Florestal, da ONG Simbiose, bombeiros e moradores da região.

“O trabalho está em conter todas as linhas do fogo, evitar que esse fogo suba e passe pela cumeeira da montanha, atingindo a outra vertente”, disse Fabrício Pinheiro.

Por serem locais de difícil acesso, os brigadistas contaram com o apoio da população local, que disponibilizou água e comida.

Perto das 18 horas, todas as chamas estavam apagadas, mas as equipes permaneceram no local para evitar que elas voltassem.

Só neste ano foram registrados mais de 50 incêndios na região do Parque do Itapetinga. Gestores do parque e bombeiros pedem o apoio e responsabilidade da população.

“Orientamos a todos que não joguem bitucas de cigarro, não façam fogueiras, na região da Pedra Grande, onde o pessoal costuma acampar. E também o fato da limpeza de terreno. Muitos moradores às vezes querem limpar os terrenos, então eles ateiam fogo e perde o controle. De maio até outubro, é um período crítico, devido às conduções climáticas”, alertou o tenente do Corpo de Bombeiros, Rafael Rangel.

Tempo seco

O período de estiagem é o resultado da redução ou ausência de chuvas durante uma determinada temporada.

Riscos

Nessa época o ar fica mais seco e o vento facilita que fagulhas se espalhem, o que aumenta as chances de incêndios em matas, florestas e terrenos.

Evite acidentes

– Não jogue cigarros ou fósforos – Não atire esses itens às margens das rodovias ou em terrenos. A chama da bituca pode se alastrar e atingir florestas e áreas extensas. Além disso, você contribui para a limpeza da área.

– Não solte balões – Fabricar, vender ou soltar esse tipo de objeto é crime ambiental. Balões podem provocar acidentes graves, além de incêndios florestas em áreas urbanas.

– Evite soltar fogos de artifício – Não solte rojões ou bombinhas em áreas próximas de mata ou terrenos, pois fagulhas podem dar início a chamas.

– Não faça queimadas – Evite acender fogueiras ou fazer qualquer tipo de queimadas, principalmente em dias quentes, secos ou com ventos fortes. Nunca faça queimadas próximo à rede elétrica.

Se avistar focos de incêndio ou fumaça suspeita, acione o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Fonte: G1.globo.com