Parque Natural Municipal da Grota Funda abre inscrições para visita piloto

No próximo dia 16 de junho acontecerá uma visita piloto, aberta à comunidade, no Parque Natural Municipal da Grota Funda (PNMGF). Durante a atividade, um grupo de até 20 pessoas será guiado pelos monitores da Associação Serra do Itapetinga Movimento pela Biodiversidade e Organização dos Setores Ecológicos (SIMBiOSE) por pontos específicos para conhecer aspectos importantes sobre a biodiversidade do Parque. Os interessados devem se inscrever até o próximo dia 9 de junho – ou até que se esgotem as vagas – pelo e-mail parquegrotafunda@atibaia.sp.gov.br , fornecendo nome, CPF, telefone e e-mail.

Parque Natural Municipal da Grota Funda (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A atividade acontecerá das 9h às 12h, começando no Mirante Natural da Pedrinha, onde os visitantes serão recebidos e deverão preencher os Termos de Responsabilidade. Nesse local, também serão apresentados os aspectos do entorno e os impactos externos que afetam o PNMGF.

O roteiro começa com um percurso de dificuldade média e de aproximadamente 400 metros até o primeiro atrativo da Trilha do Lajeado, um afloramento rochoso de 4.625 m², de onde é possível avistar parcialmente a Pedra Grande e a cidade de Atibaia.

Depois, os visitantes serão levados pela Trilha da Antiga Barragem de Tratamento de Água, construída em 1.891 e conhecida como “Manancial Velho”. No local, serão abordadas questões históricas, educativas e culturais.

Em seguida, o grupo percorrerá a Trilha do Milho Vermelho, de cerca de 80 metros, região onde foi encontrada e identificada a Rã Grande das Corredeiras (Phantasmarana boticariana). Por fim, os participantes farão todo o percurso de volta, de aproximadamente quatro quilômetros, até o Mirante Natural da Pedra. Ao final da atividade a SIMBiOSE entregará um questionário sobre a visita aos participantes com o objetivo de levantar informações socioambientais de uso público.

Os visitantes deverão usar calça comprida, calçado fechado, blusa ou camiseta de manga comprida, chapéu e/ou boné; e levar uma garrafa de água (de um litro), protetor solar, repelente e itens de higiene pessoal. Também é recomendado o uso de máscara e álcool em gel. Vale ressaltar que, no momento, o PNMGF não dispõe de banheiros e pontos de água.

Durante toda a atividade, e até que o PNMGF esteja oficialmente aberto, os registros da visita ficarão sob responsabilidade somente da equipe da SIMBiOSE.

Sobre a SIMBiOSE

A Associação Serra do Itapetinga Movimento pela Biodiversidade e Organização dos Setores Ecológicos (SIMBiOSE) é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) que nasceu em 2005 pelas mãos de jovens atibaienses engajados na preservação e conservação da Serra do Itapetinga.

Desde então, a SIMBiOSE vem trabalhando diretamente em Atibaia e Bom Jesus dos Perdões, influenciando a proteção, a recuperação e a conservação de mais de 13 mil hectares. Tudo isso com o objetivo de conectar a montanha não apenas ecologicamente, mas também social, cultural e financeiramente com o restante do território.

Por meio do Termo de Parceria nº 016/2022 firmado junto à Prefeitura da Estância de Atibaia, a SIMBiOSE faz a cogestão do Parque Natural Municipal da Grota Funda para conservação participativa da natureza e do patrimônio histórico-cultural do Parque. Para isso, a SIMBiOSE fornece suporte técnico por meio do fomento à restauração de áreas protegidas, ações de manejo florestal, monitoramento, educação ambiental, apoio à pesquisa e realização de estudos técnicos (como a revisão do plano de manejo da UC, estudos de regularização fundiária, estudos de embasamento e obtenção de licença para manejo de espécies vegetais invasoras, entre outros).

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia