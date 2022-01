Plano de Uso Público ordena espaço de estacionamento na Laje da Pedra Grande

Um dos principais atrativos turísticos de Atibaia, a Pedra Grande recebe cerca de 100 mil visitantes por ano. O Plano de Uso Público do Monumento Natural Estadual da Pedra Grande prevê uma série de ações para disciplinar a visitação na unidade de conservação. Na última semana, um espaço de estacionamento começou a ser ordenado no primeiro platô da Laje, limitando o acesso ao segundo e terceiro platôs.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A delimitação das baias de estacionamento está sendo feita com postes de madeira tratada e cordas, materiais de mínimo impacto para ambientes naturais, e possibilita um melhor controle dos veículos ao evitar que carros e motos desçam ao segundo e terceiro platôs, espaços que ficarão restritos aos pilotos de parapente e asa-delta que acessam a rampa de voo para descarga de equipamentos e apoio aos alunos em instrução.

O Plano de Uso Público, validado pela Fundação Florestal e discutido e aprovado junto aos conselhos consultivos da Unidade de Conservação, foi publicado em 2020 e compila a caracterização dos atrativos turísticos, horário de abertura e fechamento, as atividades permitidas e não permitidas, assim como as estruturas físicas de controle e apoio à visitação a serem implantadas e/ou manejadas e recomendações em caso de emergência.

Além da ordenação do espaço de estacionamento, outras ações como o manejo das trilhas e a instalação de placas informativas fazem parte da implementação do Plano, viabilizada por meio de Termo de Parceria entre a Prefeitura de Atibaia e a Associação Serra do Itapetinga, Movimento pela Biodiversidade e Organização dos Setores Ecológicos – SIMBiOSE.

O Termo de Parceria, que tem o apoio do Clube Atibaiense de Voo Livre (CAVL) e anuência da Fundação Florestal, é fruto de um Edital de Concurso de Projeto realizado pela Prefeitura de Atibaia após deliberação do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA).

A Secretaria de Meio Ambiente reforça a importância da delimitação da área de estacionamento na Laje da Pedra Grande e as outras ações previstas no Plano de Uso Público, ressaltando a cooperação entre os diversos atores envolvidos na conservação da área – Fundação Florestal, Prefeitura de Atibaia, SIMBiOSE e CAVL – para promover um turismo ecológico, cada vez mais estruturado, organizado e alinhado à preservação da natureza.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia