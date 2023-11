SIMBiOSE e Condat realizam projeto de arborização com plantio de 290 mudas de espécies nativas

A Associação Serra do Itapetinga Movimento pela Biodiversidade e Organização dos Setores Ecológicos (SIMBiOSE) e Condat Lubrificantes do Brasil deram início a um projeto de arborização na área da indústria, localizada na Rodovia Dom Pedro I, em Bom Jesus dos Perdões, ao lado do Rio Atibainha.

Por intermédio de Letícia Hadano, Gerente Administrativo-Financeiro da subsidiária sul-americana do Grupo Condat, a SIMBiOSE foi convidada para elaborar o projeto executivo, preparar a área, executar e acompanhar o plantio das mudas.

O plantio de 290 mudas nativas brasileiras está sendo feito de forma manual, em uma área de 2.900 m². Entre elas estão o araçá-amarelo, araçá-roxo, aroeira-pimenteira, bacupari, castanha-do-maranhão, cereja-do-rio-grande-do-sul, chal-chal, goiaba, ingá-do-brejo, pau-formiga, pitanga, urucum, ipê, entre outras.

(Foto: Divulgação)

O evento do plantio, idealizado em comemoração ao Dia da Árvore, contou com a participação de funcionários da Condat do Brasil e de voluntários da SIMBiOSE. “A Condat é uma empresa francesa que sabe do impacto ambiental de se instalar no Brasil. Por isso, reconhece a necessidade de compensar esse impacto. Ao envolver os funcionários, o objetivo é promover essa conscientização”, relata Letícia.

O fato de a empresa estar próxima da Área de Preservação Ambiental (APA) do Rio Atibaia só reforça a importância desse olhar ambiental. Ainda, a poucos metros das instalações da Condat Lubrificantes do Brasil, passa o Rio Atibainha, que logo se conecta ao Rio Cachoeira, formando o Rio Atibaia, que segue em direção à Represa da Usina.

No ano passado, os funcionários da empresa participaram de uma ação voluntária, liderada pela SIMBiOSE e Defesa Civil de Atibaia, em que ajudaram a retirar cerca de meia tonelada de lixo do entroncamento do Rio Onofre com o Rio Atibaia, ao lado da antiga estação de trem.

Iniciativas como essas servem de exemplo para empresas que se preocupam com os impactos para o planeta e querem ter um papel ativo no cuidado com o meio ambiente. Se cada um reconhecer sua responsabilidade e buscar maneiras de mitigar os impactos ambientais, poderemos oferecer um futuro melhor para as próximas gerações.

Sobre a SIMBiOSE

A Associação Serra do Itapetinga Movimento pela Biodiversidade e Organização dos Setores Ecológicos (SIMBiOSE) é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) fundamentada na conservação ambiental, ética, cultura e cidadania.

Foi fundada em 2005 pelas mãos de jovens atibaienses engajados na preservação e conservação da Serra do Itapetinga, uma “joia ecológica” do Sudeste brasileiro e onde se situa o afloramento rochoso da Pedra Grande. A SIMBiOSE sempre acreditou que sua atuação deveria ir além da montanha, conectando-a não só ecologicamente mas também social, cultural e financeiramente com o resto do território.

Para cumprir com as finalidades de seu Estatuto Social e suas metas de gestão estabelecidas bianualmente, a SIMBiOSE atua nas seguintes frentes: Gestão de Áreas Protegidas, Educação Ambiental, Manejo Integrado do Fogo (MIF), Soluções Baseadas na Natureza (SbN) e Governança participativa.

Fonte: Assessoria de Imprensa SIMBiOSE