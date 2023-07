Feira de Adoção de Animais acontece nesta quarta-feira (19) em Atibaia

A Prefeitura de Atibaia promove mais uma edição da Feira de Adoção de Animais nesta quarta-feira (19), na sede da Defesa Animal de Atibaia (Rua João Lozasso, nº 455, Jardim Morumbi), das 9h às 15h.

Para realizar a adoção, o munícipe deve apresentar os seguintes documentos: RG ou CNH e comprovante de endereço. Todas as adoções promovidas pela Prefeitura são realizadas de forma responsável, com os adotantes assinando um termo de responsabilidade e o Departamento de Defesa Animal fornecendo informações sobre os cuidados necessários com os animais adotados.

(Imagem Ilustrativa de Michael Kucharski por Unsplash)

Os animais adultos para adoção já são castrados, vacinados, vermifugados e microchipados. Os filhotes também são vacinados e vermifugados e, quando alcançarem a idade correta, a castração gratuita já é garantida pela Prefeitura.

A realização de feiras de adoção regulares é uma ação fundamental para combater o abandono e incentivar a adoção responsável. Por meio dessa ação, a Prefeitura de Atibaia reforça o compromisso com o bem-estar animal. As próximas edições do evento acontecerão nos dias 2, 16 e 30 de agosto.

Conforme o Departamento, as vantagens da adoção de animais são diversas: além de contribuir com a redução dos animais abandonados, a adoção traz benefícios para a saúde mental dos adotantes. Pesquisas comprovam que tanto os cães quanto os gatos ajudam a diminuir a ansiedade e o estresse, além de aumentarem a autoestima e a segurança de seus tutores.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia