Inscrições para o Mutirão da Castração do Maracanã abrem nesta sexta (12)

O próximo Mutirão da Castração, iniciativa do Departamento de Defesa Animal da Prefeitura de Atibaia que oferece serviço gratuito e itinerante de castração de cães e gatos, acontece no bairro Maracanã e as inscrições, via formulário on-line de pré-agendamento, estarão abertas na sexta-feira, dia 12, a partir das 8h30, no endereço: bit.ly/InscricaoCastracaoAtibaia .

As cirurgias serão realizadas no dia 18 de novembro, também a partir das 8h30, no Centro Comunitário do Maracanã, localizado na Rua João Neto, 405. Cada tutor pode inscrever até dois animais, preferencialmente fêmeas, que devem ter mais de seis meses de idade – o mínimo recomendável para o procedimento.

Após o preenchimento do formulário de pré-agendamento, será enviada uma mensagem pelo WhatsApp com a confirmação da inscrição, efetivada seguindo a ordem de realização dos pré-cadastros no site. No dia da cirurgia, o tutor deve apresentar RG, CPF e comprovante de endereço do bairro onde acontece a ação (ou de bairros próximos). Quem tiver dificuldade com a inscrição on-line pode entrar em contato através do número (11) 4413-6996.

Gesto de amor

A cirurgia de castração é realizada gratuitamente por uma equipe conveniada de veterinários em espaços especialmente adaptados e os cuidados começam já na fila de atendimento, quando os animais recebem uma medicação pré-anestésica. Depois da aplicação da anestesia geral, eles passam pelo procedimento de tricotomia – retirada dos pelos da barriga do animal e da região perineal, no caso dos machos – e um microchip de identificação e registro é implantado.

No centro cirúrgico, profissionais experientes garantem um rápido atendimento e, após a castração, os animais são encaminhados para uma sala onde recebem todos os cuidados necessários, só sendo liberados para seus tutores depois de totalmente recuperados. Ao final, os responsáveis recebem instruções e recomendações sobre o pós-operatório no que diz respeito a alimentação, medicação e cuidados necessários.

A ação no Maracanã será a 11ª promovida pelo Departamento de Defesa Animal em 2021. Após um período de suspensão devido à pandemia de Covid-19, o primeiro Mutirão da Castração aconteceu em julho, atendendo animais que estavam na lista de espera do programa. Os mutirões no Tanque e no Centro marcaram a retomada nos bairros e, depois disso, o programa ainda passou pelo Caetetuba, Alvinópolis, Cerejeiras, Imperial e Rio Acima.

Somando-se as cirurgias realizadas nos mutirões nos bairros e os atendimentos na sede do Departamento – o Programa Permanente de Castração também atende animais resgatados pelas ONGs e protetores que atuam no município – foram quase 2 mil cirurgias em 2021. Ainda está previsto um último mutirão no bairro da Usina, com inscrições no dia 7 de dezembro e realização das cirurgias de castração no dia 11.

“Doe amor, doe ração”

O Mutirão de Castração também é uma oportunidade de ajudar cães e gatos resgatados pelas ONGs e protetores de animais que atuam no município. A ação solidária “Doe amor, doe ração” promove a arrecadação no dia de realização das cirurgias. De acordo com o Departamento de Defesa Animal, a contribuição não é obrigatória, mas voluntária, e não há quantidade mínima. As doações também podem ser entregues na sede do Departamento de Defesa Animal, localizado na Rua João Lozasso, 455 – Morumbi.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia