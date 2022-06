Inscrições para o Mutirão da Castração no Cerejeiras abrem na próxima segunda (6)

Na próxima segunda-feira (6), a Prefeitura de Atibaia abrirá as inscrições para o Mutirão da Castração no Jardim Cerejeiras, que será realizado no dia 10 de junho, no ginásio Omar Zigaib (Av. Pref. Antônio Júlio Toledo Garcia Lopes, nº 1968). As inscrições para essa sexta edição, assim como as outras que estão previstas para acontecer até o fim deste ano, devem ser feitas via formulário on-line de pré-agendamento, disponível no endereço bit.ly/InscricaoCastracaoAtibaia .

(Imagem Ilustrativa: Václav Závada por Pixabay)

As regras e procedimentos continuam os mesmos: cada tutor poderá inscrever até dois animais, preferencialmente fêmeas, com no mínimo seis meses de idade. Após o preenchimento e envio do formulário de pré-agendamento, o munícipe deverá receber, em até 24h, uma mensagem de WhatsApp com a confirmação da inscrição, efetivada seguindo a ordem cronológica de realização dos pré-cadastros.

No dia do mutirão, o tutor deverá apresentar RG, CPF e comprovante de residência em Atibaia. Além disso, a ação solidária “Doe amor, doe ração” também estará presente arrecadando doações para cães e gatos resgatados por protetores e ONGs do município. O Departamento de Defesa Animal ressalta que as contribuições não são obrigatórias, mas voluntárias, e também podem ser entregues na sede do órgão, localizada na Rua João Lozasso, 455 – Loanda.

Para dúvidas e mais informações, o departamento de Defesa Animal oferece atendimento pelos telefones (11) 4413-6996, 4413-3723 e 9.4999-0019 (WhatsApp).

Programa Permanente de Castração

O serviço gratuito e itinerante de castração de cães e gatos faz parte do Programa Permanente de Castração, que disponibiliza uma equipe de veterinários conveniados para a realização de cirurgias em espaços especialmente adaptados. Os cuidados começam ainda na fila, quando os animais recebem uma medicação pré-anestésica que visa prepará-los para a operação, e continuam durante todo o atendimento, do procedimento de tricotomia – a remoção dos pelos da área que será operada –, até a liberação para o tutor após a recuperação da cirurgia.

O serviço inclui também a implantação de um microchip de identificação e registro no animal atendido e os responsáveis recebem ainda instruções sobre o pós-operatório no que diz respeito a alimentação, medicação e demais cuidados necessários.

De acordo com o planejamento esboçado pelo Departamento de Defesa Animal, esta é a última região a ser atendida ainda neste primeiro semestre, depois do mutirão ter passado pelos bairros do Morumbi, Portão, Alvinópolis, Maracanã e Caetetuba. No segundo semestre, a previsão é percorrer Jardim Imperial, Itapetinga, Laranjal e Tanque, sem contar a realização de mais dois mutirões na sede do Departamento em julho e novembro.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia