Inscrições para o próximo Mutirão de Castração em Atibaia abrem no dia 11 de março

Cuidar da saúde do nosso amigo peludo é muito importante! E, seguindo o calendário do Mutirão de Castração, as inscrições para a ação no bairro Cerejeiras serão abertas no próximo dia 11, segunda-feira, a partir das 8h30. A grande novidade deste ano é a inscrição de cães e/ou gatos de qualquer bairro de Atibaia.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Link de inscrição

As inscrições devem ser realizadas por meio do formulário on-line utilizado permanentemente pelo Departamento de Defesa Animal para pré-agendamento, neste link . O link abre apenas nos dias e horários definidos nas datas de inscrição. As cirurgias serão realizadas em 14 de março, também a partir das 8h30, no Ginásio Omar Zigaib (Av. Pref. Antônio Júlio Toledo Garcia Lopes, 1968, Jardim das Cerejeiras).

Passo a passo

Cada tutor poderá inscrever cães e/ou gatos com mais de seis meses – idade mínima recomendável para o procedimento. Após preencher e enviar o formulário on-line com as informações pessoais, a confirmação do agendamento da cirurgia será encaminhada por mensagem via WhatsApp em até 24h. Mas, atenção: a inscrição será efetivada conforme a ordem cronológica dos pré-cadastros, com início às 8h30 e encerramento assim que o número de vagas se esgotar.

No dia da cirurgia de castração, (14 de março) o tutor do animal deverá apresentar os seguintes documentos: RG, CPF e comprovante de endereço em Atibaia. É importante ressaltar que somente moradores de Atibaia podem realizar inscrições, independentemente do bairro onde residirem, e é fundamental acompanhar os canais de comunicação oficiais da Prefeitura de Atibaia, pois a programação, incluindo os locais atendidos, podem sofrer alterações.

Calendário

Os mutirões de castração promovem a saúde e o bem-estar dos animais e se destacam pela descentralização, alcançando diversos bairros, como Maracanã, Itapetinga, Portão, Tanque e Usina. Confira AQUI o cronograma completo para este ano.

Benefícios da castração

A castração, além de evitar o nascimento de filhotes sem controle, oferece vantagens como prevenção de doenças graves e evita comportamentos indesejados. Em fêmeas, a castração diminui o risco de câncer de mama e o sangramento durante o cio. Já para os machos, auxilia no comportamento com a diminuição de urina para marcar território e redução de problemas na próstata.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia