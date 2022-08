Jardim Imperial é o próximo bairro a receber o Mutirão da Castração

O próximo Mutirão da Castração, iniciativa do Departamento de Defesa Animal da Prefeitura de Atibaia que oferece serviço gratuito e itinerante de castração de cães e gatos, acontece no Jardim Imperial e as inscrições, via formulário on-line de pré-agendamento, estarão abertas no próximo dia 8, a partir das 8h30, no endereço: bit.ly/InscricaoCastracaoAtibaia . As cirurgias serão realizadas no dia 12, também a partir das 8h30, no Centro Comunitário do bairro, localizado na Rua Pacaembu, 65.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Cada tutor poderá inscrever até dois animais, preferencialmente fêmeas, com mais de seis meses – idade mínima recomendável para o procedimento. Após preencher e enviar o formulário on-line, basta aguardar a confirmação do agendamento da cirurgia, realizada por mensagem de WhatsApp em até 24h. As vagas são limitadas e as inscrições seguem a ordem cronológica de realização dos pré-agendamentos. Para dúvidas e mais informações, o Departamento de Defesa Animal oferece atendimento pelos telefones (11) 4413-6996, 4413-3723 e 9.4999-0019 (WhatsApp).

No dia da cirurgia, o tutor deverá apresentar RG, CPF e comprovante de residência em Atibaia. Durante o mutirão, mais uma edição da ação solidária “Doe amor, doe ração” promoverá a arrecadação de ração para cães e gatos resgatados por protetores e ONGs do município. O Departamento de Defesa Animal ressalta que as contribuições não são obrigatórias, mas voluntárias, e também podem ser entregues na sede do órgão no Morumbi: Rua João Lozasso, 455.

Saúde e bem-estar animal

As cirurgias são realizadas por uma equipe de veterinários conveniados em espaços especialmente adaptados e incluem a implantação de um microchip de identificação e registro. Os responsáveis recebem ainda instruções sobre o pós-operatório no que diz respeito a alimentação, medicação e demais cuidados necessários.

Depois do Jardim Imperial, o mutirão ainda percorrerá os bairros do Itapetinga, Laranjal e Tanque, encerrando o ano com outra edição na sede do departamento em novembro.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia