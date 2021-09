Prefeitura cria inscrições on-line para os mutirões de castração de cães e gatos

O Mutirão da Castração é promovido pela Prefeitura de Atibaia, por meio do Departamento de Defesa Animal, com cirurgias oferecidas gratuitamente e de forma itinerante nos bairros, integrando o Programa Permanente de Castração. As inscrições para as próximas castrações devem ser realizadas de forma on-line no site oficial da Prefeitura, priorizando a segurança e prevenção contra a Covid-19. O Caetetuba será o próximo bairro a promover o mutirão da castração, que acontecerá nos dias 23 e 24 de setembro, a partir das 8h30, na EM Walter Engracia de Oliveira (Rua Carlos Rado Paternost, 67).

(Imagem Ilustrativa: StockSnap por Pixabay)

Para inscrever seu pet para castração, é necessário realizar o pré-cadastro no endereço https://bit.ly/InscricaoCastracaoAtibaia . O acesso ao formulário será liberado a partir das 8h30 desta sexta-feira (17) e será enviada uma mensagem pelo WhatsApp com a confirmação da inscrição por ordem de pré-cadastros realizados no site. Aqueles que tiverem dificuldade com a inscrição pela plataforma, podem entrar em contato pelo número (11) 4413-6996. Cada tutor pode inscrever até dois animais, preferencialmente fêmeas, que devem ter mais de seis meses de idade – o mínimo recomendável para o procedimento. No dia da cirurgia, o tutor deve estar portando RG, CPF e comprovante de residência do bairro Caetetuba, onde acontecerá a ação, ou de bairros próximos.

A castração previne diversas doenças, além de ser a maneira mais ética e eficaz no controle populacional de cães e gatos. Em Atibaia, mais de mil animais já receberam a cirurgia e contam com os diversos benefícios que a castração oferece, como a redução do risco de câncer de mama nas fêmeas e a diminuição em grande escala dos problemas de próstata e câncer de testículo nos machos.

Nos mutirões, a cirurgia de castração é realizada gratuitamente por uma equipe conveniada de veterinários, e em espaços especialmente adaptados. Um microchip de identificação e registro é implantado no animal, que recebe todos os cuidados necessários desde a fila de atendimento na chegada ao mutirão até a liberação para o tutor após a recuperação da cirurgia. Ao final, os responsáveis recebem instruções e recomendações sobre o pós-operatório, com orientações quanto à alimentação, medicação e cuidados necessários.

“Doe amor, doe ração”

O Mutirão de Castração também é uma oportunidade de ajudar cães e gatos resgatados pelas ONGs e protetores de animais que atuam no município. A ação solidária “Doe amor, doe ração” vai arrecadar doações de ração, que poderão ser entregues no dia da realização da cirurgia. De acordo com o Departamento de Defesa Animal, a contribuição não é obrigatória, mas voluntária, e não há quantidade mínima. As doações também podem ser entregues na sede do Departamento de Defesa Animal, localizada na Rua João Lozasso, nº 455, Morumbi.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia