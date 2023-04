Programa Permanente de Adoção realizará duas edições da ação por mês

Um novo lar para nove entre dez filhotes: este foi o resultado de mais uma edição da Feira de Adoção de Animais da Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio do Departamento de Defesa Animal. Desta vez a iniciativa foi realizada no meio da semana, na quarta-feira (12), e na própria sede da Defesa Animal de Atibaia, no Jardim Morumbi. Na ocasião foram disponibilizados para adoção dez cães de 2 a 4 meses e nove filhotes foram adotados, sendo 4 fêmeas e 5 machos.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Segundo o Departamento de Defesa Animal da Prefeitura, além do resultado expressivo quanto ao objetivo de encontrar lares para os animais, a adesão do público também foi um sucesso, principalmente porque os munícipes interessados puderam interagir com os filhotes no espaço da feira, onde fica a sede do Departamento e há um gramado em que os pets podem curtir – outro diferencial em relação às demais feiras de adoção já realizadas pela Prefeitura. Ainda de acordo com o Departamento, houve o registro de diversas mensagens de munícipes compartilhando o desejo de participarem das feiras seguintes.

As próximas edições da Feira de Adoção de Animais estão previstas para os dias 26 de abril, 10 e 24 de maio e 7 e 21 de junho – sempre quinzenalmente, às quartas-feiras, das 9h às 15h, na sede do Departamento de Defesa Animal (Rua João Lozasso, nº 455, Jardim Morumbi).

Departamento de Defesa Animal (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Para realizar a adoção, o munícipe deve apresentar os seguintes documentos: RG ou CNH e comprovante de endereço. Todas as adoções promovidas pela Prefeitura são realizadas de forma responsável, com os adotantes assinando um termo de responsabilidade e o Departamento de Defesa Animal fornecendo informações sobre os cuidados necessários com os animais adotados.

Conforme o Departamento, as vantagens da adoção de animais são diversas: além de contribuir com a redução dos animais abandonados, a adoção traz benefícios para a saúde mental dos adotantes. Pesquisas comprovam que tanto os cães quanto os gatos ajudam a diminuir a ansiedade e o estresse, além de aumentarem a autoestima e a segurança de seus tutores.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia