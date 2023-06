Veja os principais cuidados com os pets durante o inverno

Com a chegada do inverno e a queda das temperaturas, os cães e gatos de estimação podem ficar vulneráveis a doenças típicas da estação mais fria do ano.

Para promover o bem-estar do animal é necessário avaliar e atender necessidades básicas e fisiológicas como alimentação, saúde e instalações. De acordo com o pesquisador José Evandro de Moraes, “animal saudável, bem alimentado e com manejo adequado consegue manter melhor a temperatura interna e passar por esta fase do ano sem problemas.”

(Imagem Ilustrativa de Ruby Schmank por Unsplash)

Veja as dicas para vencer os dias frios com os animais:

1. Tanto cães como gatos precisam de um abrigo seguro para proteção contra vento, chuva e frio.

2. No banho: usar água em temperatura morna e secar corretamente. Para evitar choque térmico, aguarde cerca de 40 minutos antes de seguir para um ambiente externo.

3. Evitar horários noturnos para passear com seu animal neste período.

4. Roupas para cães são muito comuns, porém devem ser confortáveis e limpas.

5. O uso de roupinhas é necessário principalmente para animais tosados ou de pelo curto. O acessório não deve atrapalhar os movimentos dos bichos.

6. Evitar utilizar roupas em animais de pelo comprido, pois causam os nós e consequente desconforto.

7. O uso de roupas é mais indicado para caminhadas.

8. No caso de animais mantidos na área externa, melhor protegê-los com bons abrigos.

9. Gatos apreciam janelas, local com muitas correntes de ar, por isso é importante que estes locais tenham espaço e temperaturas adequados e, se necessário, que estejam fechados.

10. Dias frios promovem aumento no consumo de alimentos, chegando até 30% a mais do que animais saudáveis comeriam em dias de temperaturas mais elevadas. No entanto, é indicado reduzir a oferta de petiscos ou de alimentos, isso porque o animal se torna menos ativo.

11. Melhorar a umidade dos ambientes e nunca deixe os animais sem acesso à água limpa e fresca.

12. Cães e gatos, quando estão doentes, apresentam sintomas parecidos com os dos humanos como irritação nos olhos, dificuldade para respirar e quadros de desidratação. Observe.

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo