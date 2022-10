Uma advogada de Bragança Paulista foi exonerada pela Ordem dos Advogados do Brasil, após uma acusação de xenofobia. Ela era presidente da Comissão de Ação Social e Cidadania da OAB na região bragantina.

Advogada acusada de xenofobia é exonerada pela OAB em Bragança Paulista.(Foto: Reprodução/ Street View)

De acordo com a OAB, o órgão tomou conhecimento das denúncias de xenofobia na última quinta-feira (6). Em mensagens que circulam em grupos de conversas, é atribuída à advogada uma fala na qual ela teria chamado os nordestinos de ignorantes e horrorosos.

Segundo relatos, durante uma discussão sobre política, ela afirmou que não conhece o nordeste e nem quer conhecer. Em seguida, ela teria escrito uma mensagem dizendo “Deus me livre desse lugar de gente horrorosa. Ignorantes”.

Ainda de acordo com a OAB, além da exoneração do cargo, o caso em questão foi levado à Comissão Permanente de Ética e Disciplina para apuração e após investigação, o órgão poder tomar as providências cabíveis.

Por meio de nota, a OAB destacou que tem como bandeiras a defesa dos direitos humanos e que repudia toda e qualquer forma de violência, preconceito, intolerância e desinformação.

O g1 entrou em contato com a advogada para comentar o caso, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

A Secretaria de Segurança Pública e o Ministério Público também foram acionados pelo g1, que aguarda resposta.

Fonte: G1.globo.com