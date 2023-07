Caminhões pegam fogo após acidente com morte de motorista na rodovia Dom Pedro

Um acidente entre dois caminhões matou um motorista na manhã desta quarta-feira (12) na rodovia Dom Pedro I em Nazaré Paulista. Após a colisão, os dois caminhões pegaram fogo e bloquearam a pista.

O acidente ocorreu por volta de 8h45, em uma ponte na altura do km 42, na pista sentido Campinas.

Caminhões pegam fogo após acidente e motorista morre na rodovia Dom Pedro I (Foto: Rota das Bandeiras)

Segundo a Rota das Bandeiras, concessionária que administra a via, uma carreta com carga de papel colidiu com a barreira de proteção da pista e atingiu um caminhão pipa da concessionária que estava no acostamento.

Os dois veículos pegaram fogo. O motorista da carreta morreu no local. Às 11h30, o atendimento seguia sendo feito pela concessionária e pelo Corpo de Bombeiros.

No mesmo horário, não havia previsão de liberação das pistas e o congestionamento era de 6 km. A única alternativa de desvio para o motorista é a saída no km 37, em Guararema.

Fonte: G1.globo.com