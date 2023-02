Corredor Dom Pedro recebe 898 mil veículos durante o Carnaval

A Concessionária Rota das Bandeiras registrou a passagem de 898.050 veículos nas rodovias do Corredor Dom Pedro durante os seis dias de operação especial de tráfego no Carnaval, entre 17 e 22 de fevereiro. Esse volume é recorde durante um feriado prolongado desde o início das atividades da Concessionária, em abril de 2009.

Principal rodovia do sistema, a D. Pedro I concentrou 69% do fluxo durante o feriado, com 620 mil veículos que seguiram para as praias do Litoral Norte ou para o clima mais ameno em Campos do Jordão. A rodovia também garante acesso para a rodovia Fernão Dias (BR-381), que leva os motoristas até o Sul de Minas e as cidades históricas mineiras. Já a rodovia Prof. Zeferino Vaz (SP-332), que garante a ligação entre Campinas e Mogi Guaçu, recebeu 134 mil veículos, enquanto cerca de 115 mil veículos cruzaram a rodovia Eng. Constâncio Cintra (SP-360), entre Jundiaí e Itatiba.

(Foto: Divulgação / Rota das Bandeiras)

Com o alto volume de tráfego em todo o Corredor Dom Pedro, a Rota das Bandeiras prestou um total de 1.483 atendimentos aos usuários durante o Carnaval, entre eles 291 atendimentos de guincho e 214 socorros mecânicos. Vale destacar que não há nenhum tipo de custo na prestação dos atendimentos, que são uma contrapartida oferecida aos usuários em razão do pagamento da tarifa do pedágio.

Durante todo o feriado, a Concessionária também registrou um total de 17 acidentes, com oito vítimas em estado grave, oito em estado leve e uma vítima fatal, registrada na noite de sexta-feira (17/2), em Valinhos.

Na operação especial preparada pela Rota das Bandeiras, guinchos e ambulâncias permaneceram posicionados em pontos estratégicos para garantir a agilidade em casos de socorros médicos e mecânicos. Toda movimentação foi acompanhada de forma ininterrupta pelas câmeras do Centro de Controle Operacional (CCO) da Rota das Bandeiras. A operação contou com o apoio da Polícia Militar Rodoviária e da Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp).

Fonte: Assessoria de Imprensa Rotas das Bandeiras