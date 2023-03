Uma carreta carregada com cimento tombou e pegou fogo na manhã desta quinta-feira (2) na rodovia Fernão Dias em Bragança Paulista (SP). O acidente deixou uma pessoa ferida e provocava lentidão no trecho ao longo da manhã.

Carreta tomba e pega fogo na rodovia Fernão Dias em Bragança Paulista (Foto: Arteris/ Reprodução)

Segundo a Arteris, concessionária que administra a rodovia, o acidente aconteceu por volta das 7h10 na altura do Km 12,5. As circunstâncias do acidente não foram informadas até a publicação da reportagem.

Uma pessoa teve ferimentos moderados e precisou ser socorrida. Ela foi levada pela concessionária ao pronto-socorro de Bragança Paulista.

Por causa das chamas na carreta, o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o incêndio. A faixa da direita da pista sentido São Paulo foi interditada para o trabalho da corporação e liberada por volta das 9h. No mesmo horário, o trecho tinha 6 km de congestionamento.

Fonte: G1.globo.com