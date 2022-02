Dois homens foram presos no fim da tarde desta terça-feira (1º) após uma perseguição pela rodovia Fernão Dias, no trecho de Bragança Paulista (SP).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a dupla fugiu em um carro de luxo após um assalto a um caminhão carregado com pratarias em Extrema (MG).

Dois são presos após assalto a caminhão em MG e perseguição na Fernão Dias, em Bragança Paulista; um deles foi capturado com ajuda do helicóptero Águia da PM de SP (Foto: Divulgação/ Polícia Rodoviária Federal)

No trecho paulista, eles chegaram a atirar contra a PRF e a Polícia Militar durante a perseguição. O motorista perdeu o controle, saiu da pista e o veículo capotou. O motorista foi preso na hora e o passageiro tentou fugir a pé, mas foi localizado com a ajuda do helicóptero Águia, da PM. Com eles foi apreendida uma arma.

Os dois foram levados para delegacia de Bragança Paulista. Parte da carga de prata que estava com eles também foi recuperada.

Assalto em MG

Segundo a PRF, um caminhão carregado com artigos de prata foi cercado por três carros no trecho de Extrema. A quadrilha levou a carga, mas abandonou o caminhão e o motorista.

A Polícia Militar de Minas Gerais e a PRF deram início à perseguição ainda no trecho mineiro da rodovia. Dos criminosos, só os dois foram presos no trecho paulista. As polícias seguiam buscando os demais criminosos.

Fonte: G1.globo.com