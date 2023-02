Casal é detido com mais de R$ 5 mil em notas falsas na Rodovia Fernão Dias

Um casal foi detido com mais de R$ 5 mil em notas falsas no último dia 31, na Rodovia Fernão Dias, no trecho de Vargem (SP).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o flagrante foi feito durante uma fiscalização de rotina. As equipes deram ordem de parada a um veículo e em vistoria no carro os policiais encontraram um envelope com vinte e três notas de R$ 200,00 escondidos atrás do velocímetro.

Dupla é detida com grande quantidade de notas falsas na Rodovia Fernão Dias (Foto: Divulgação / PRF)

Ao perguntar ao casal sobre a presença de mais dinheiro, a passageira entregou quatro notas que estavam em suas roupas íntimas e o homem mais uma nota que estava em sua carteira, totalizando R$ 5.600 em notas falsas.

Segundo a PRF, as cédulas apresentavam o mesmo número de série, denunciando a falsificação. Para os policiais, o casal afirmou que adquiriu as notas falsas na região do Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, por R$ 300 e as revenderiam em Minas Gerais por R$ 1 mil.

Ainda durante a fiscalização, os policiais constataram que o veículo possuía uma queixa de roubo. O condutor, um homem de 36 anos, alegou que ele mesmo havia prestado a queixa, porém encontrou o veículo posteriormente e esqueceu de avisar a polícia.

O casal foi detido e levado para a Delegacia de Polícia Civil de Bragança Paulista, aonde o caso foi registrado.

Fonte: G1.globo.com