Concessionária da rodovia Dom Pedro promove ações durante a Semana Nacional do Trânsito

A Concessionária Rota das Bandeiras, empresa responsável pela administração do Corredor Dom Pedro de rodovias, promove até sexta-feira (23) ações de conscientização com todos os atores do trânsito em uma série de atividades durante a Semana Nacional do Trânsito, que este ano tem o seguinte tema: “Juntos, salvamos vidas”.

Ciclistas, pedestres, motociclistas, motoristas e caminhoneiros são orientados por condutas mais seguras no trânsito. Além da entrega de panfletos educativos, a Concessionária faz a adesivagem refletiva em bicicletas, instalação de antena corta-pipa em motos, entrega de lixocar aos motoristas e, em ações com caminhoneiros, irá oferecer exames de saúde, como pressão arterial e vacinação.

(Foto: Divulgação/ Rota das Bandeiras)

Nesta terça-feira, o Parada Legal Caminhoneiros terá ênfase na saúde, uma vez que os profissionais, muitas vezes, não têm disponibilidade para realização de exames de rotina. Os motoristas que passarem pelo Posto Geral de Fiscalização (PGF) da D. Pedro I (SP-065), em Nazaré Paulista, poderão tomar vacinas contra H1N1 e coronavírus, fazer testes de glicemia e receber brindes. O evento, com música ao vivo, também terá a Ouvidora Itinerante, para que os profissionais possam tirar dúvidas e dar sugestões sobre todo o trabalho de concessão. Na quarta-feira, ação similar será realizada no PGF da Prof. Zeferino Vaz (SP-332), em Artur Nogueira. As atividades terão apoio das Prefeituras e secretarias de saúde locais.

As atividades tiveram início no domingo, com foco nos ciclistas que transitam pelo Parque da Cidade, em Jundiaí. Na segunda-feira, a equipe de Reponsabilidade Social da Concessionária esteve em Campinas, com ações para pedestres na região da Ceasa e para motociclistas na base do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) da D. Pedro I.

(Foto: Divulgação/ Rota das Bandeiras)

Na quinta-feira, também está programado um simulado de acidente com produtos perigosos, para treinamento e integração de equipes de resgate em eventos de grande porte. A ação, na Perimetral de Itatiba, futura rodovia do Corredor Dom Pedro, terá participação de órgãos como Polícia Militar Rodoviária (PMRv), Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Cetesb.

Orientações

O ciclista deve pedalar sempre no mesmo fluxo dos veículos, pelo acostamento, o mais distante possível da faixa de rolamento, com itens que ampliem a sua segurança, como luzes, refletivos, capacete, luvas e roupas claras. Outra orientação é que não utilize fones de ouvidos. Para maior segurança, ciclistas que andam em grupos devem manter distância uns dos outros. A medida evita um ‘efeito cascata’ caso algum ciclista caia na via.

(Foto: Divulgação/ Rota das Bandeiras)

Nas ações de conscientização com pedestres, a principal orientação é pela utilização de passarelas. O Corredor Dom Pedro conta atualmente com 33 travessias, sendo que 23 foram implantadas após o início da Concessão, em abril de 2009.

Duas orientações importantes aos motociclistas é que jamais trafeguem no corredor entre os veículos e que, no caso de entregadores, saiam para o delivery já com o caminho traçado, para evitar o uso do GPS durante a direção.

Confira a programação da Semana Nacional do Trânsito no Corredor Dom Pedro:

Terça (20/09)

Parada Legal Caminhoneiros

Posto Geral de Fiscalização (PGF) – Rodovia D. Pedro I, km 56, pista norte (sentido Campinas), em Nazaré Paulista, das 8h às 14h

Quarta (21/09)

Parada Legal Caminhoneiros

Posto Geral de Fiscalização (PGF) – Rodovia Prof. Zeferino Vaz (SP-332) km 149, pista sul (sentido Campinas), em Artur Nogueira, das 8h às 12h

Quinta (22/09)

Simulado de Acidentes

Perimetral de Itatiba, km 2, das 10h às 12h

Rota da Educação

EMEF Melissa Sicalhoni, em Louveira, das 8h às 18h

Sexta (23/09)

Blitz educativa

Pedágio de Atibaia – Rod. D. Pedro I (SP-065), km 80, das 8h às 10h

Fonte: Assessoria de Imprensa Rota das Bandeiras