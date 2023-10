Rodovia Dom Pedro terá novos trechos de interdição de tráfego de partir desta quinta-feira (19)

A Concessionária Rota das Bandeiras, empresa responsável pela administração do Corredor Dom Pedro de rodovias, inicia nesta quinta-feira, 19 de outubro, nova etapa das obras de implantação da terceira faixa de rolamento da rodovia D. Pedro I (SP-065), em Atibaia, com as atividades para o alargamento do viaduto da rodovia Fernão Dias (BR-381), na pista Norte (sentido Campinas) da D. Pedro I. O alargamento do viaduto é necessário para que a estrutura possa receber a terceira faixa da rodovia.

Serviço semelhante está sendo concluído no lado Sul (sentido Jacareí) da D. Pedro I e permitirá a liberação do tráfego de veículos na alça da D. Pedro I que garante o acesso para a pista sentido Belo Horizonte da Fernão Dias a partir da noite dessa quarta-feira (18/10). O tráfego nessa alça estava interditado desde o último dia 26 de setembro.

(Foto: Divulgação / Rota das Bandeiras)

Interdição do tráfego em novas alças

De acordo com a Rota das Bandeiras, os serviços de alargamento do viaduto no lado Norte da rodovia exigirão a interdição do tráfego de veículos na alça de quem segue pela pista sentido Campinas da D. Pedro I e deseja acessar a pista sentido São Paulo da Fernão Dias. Nesse caso, o motorista deverá seguir por cerca de 2km da D. Pedro I e usar o retorno na altura do km 76, que garante acesso ao Jd. São Felipe. O tráfego também será interditado na alça de quem segue pela pista sentido Belo Horizonte da Fernão Dias e deseja acessar a alça para a pista sentido Campinas da D. Pedro I. Nesse caso, a opção para o motorista será seguir por cerca de 3 km na própria Fernão Dias, sentido BH, e fazer o retorno na altura do km 33.

A operação para interdição do tráfego nessas duas alças terá início na noite de quinta-feira, 19/10, e os impactos serão sentidos pelos motoristas a partir da manhã de sexta-feira, 20 de outubro. A interdição do tráfego de veículos nas alças de acesso da D. Pedro I para a pista sentido São Paulo da Fernão Dias deverá se estender até o final de novembro/2023.

Para minimizar os transtornos aos motoristas, a Concessionária permitirá o tráfego de veículos nessa alça nos horários de pico tanto da manhã, das 7h às 9h, quanto da tarde, das 16h30 às 19h. A medida foi discutida previamente com o prefeito Emil Ono e técnicos da Prefeitura de Atibaia em reunião realizada no município no último dia 10 de outubro. A Rota das Bandeiras também vai reforçar a sinalização no local para garantir a orientação dos motoristas e minimizar o risco de tráfego indevido dentro do sistema viário municipal.

“O motorista deve estar atento porque os desvios indicados na rodovia são sempre a melhor alternativa de tráfego, considerando que os trajetos no sistema viário municipal são feitos em ruas mais estreitas, com menor capacidade de tráfego, e com a natural retenção provocada pelos semáforos”, explica o gerente de Obras da Rota das Bandeiras, Rodrigo Lemos.

Essa nova etapa das obras na D. Pedro I também foi discutida previamente entre a Rota das Bandeiras e a AutoPista Fernão Dias, concessionária responsável pela BR-381. O bloqueio da alça tem aprovação da Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo), da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar Rodoviária (PMRv).

Cronograma de obras

O cronograma de obras de implantação da terceira faixa de rolamento da rodovia D. Pedro I em Atibaia contempla o trecho entre os km 74 e 88 da rodovia, do entroncamento com a rodovia Fernão Dias até a divisa com o município de Jarinu. Os trabalhos na região vão se estender até o final do primeiro semestre der 2024.

No momento, a Rota das Bandeiras prioriza a execução dos trabalhos entre os km 74 e 79 da rodovia, que é justamente o trecho que concentra o maior volume de tráfego e, por esse motivo, apresenta mais pontos de lentidão. As intervenções nesse trecho da rodovia deverão ser concluídas até o final de março/2024.

Em caso de dúvidas sobre a obra e as condições de tráfego, é possível em contato com o Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) por meio do telefone 0800-770-8070. O serviço é gratuito e funciona 24 horas.

Fonte: Assessoria de Imprensa Rota das Bandeiras