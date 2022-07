Concessionária inicia construção de Área de Descanso na rodovia Dom Pedro I

A Concessionária Rota das Bandeiras, empresa responsável pela administração do Corredor Dom Pedro de rodovias, iniciou a construção de uma Área de Descanso para Caminhoneiros na rodovia D. Pedro I (SP-065). O espaço, em uma área de 28 mil m2, ficará no km 111 da via, na pista Norte (sentido Campinas), em Itatiba.

(Foto: Divulgação / Rota das Bandeiras)

No local, os profissionais terão à disposição banheiros com chuveiros (masculino e feminino, ambos com acessibilidade para pessoas com deficiência), refeitório e área de vivência. Serão disponibilizadas 70 vagas de estacionamento no pátio, sendo 63 para veículos de grande porte.

O investimento da Concessionária será de R$ 12,3 milhões (base julho/2022). No momento, equipes atuam na terraplenagem do terreno, localizado às margens da pista norte (sentido Campinas), pouco antes da base do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU). A previsão da Concessionária é de que as obras sejam concluídas até o fim do ano.

“Um espaço seguro para o descanso dos caminhoneiros é primordial para que estes profissionais possam retomar sua viagem de forma tranquila. Um motorista descansado tem menos probabilidade de se envolver em acidentes”, destaca o coordenador de Operações da Concessionária, Murilo Perez.

Fonte: Assessoria de Imprensa Rota das Bandeiras