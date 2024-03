Implantação de pórticos interdita trecho da rodovia D. Pedro I, em Atibaia

A Concessionária Rota das Bandeiras, empresa responsável pela administração do Corredor Dom Pedro de rodovias, realizará a implantação de novos pórticos de sinalização na rodovia D. Pedro I (SP-065) na noite desta quarta-feira, 6, em Atibaia. Os trabalhos exigirão a interdição de um trecho da pista Norte (sentido Campinas), na altura da praça de pedágio, no km 79.

(Foto: Divulgação / Rota das Bandeiras)

Essa intervenção foi programada para o período noturno para diminuir os impactos no trânsito, já que o local conta com grande circulação de veículos durante o dia. A interdição acontecerá de forma ininterrupta, com início às 22h desta quarta (6), até às 5h da quinta-feira (7). Durante este período, o tráfego será desviado para a alça de acesso à Estrada dos Pires, em um trecho com cerca de 300 metros de extensão que permite o retorno à pista principal, logo após o trecho interditado.

A ação da Concessionária conta com aprovação da Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp) e faz parte do Plano Operacional das Faixas Adicionais do km 88 ao 74 da rodovia D. Pedro I.

A Concessionária divulga os pontos em obras nos perfis da Concessionária no Twitter (@rdasbandeiras), Facebook (/concessionariarotadasbandeiras) e Instagram (@rdasbandeiras), além do site www.rotadasbandeiras.com.br. Outra forma de os motoristas se manterem atualizados é por meio do WhatsApp. Para receber as informações, basta encaminhar uma mensagem para 11 93241-2578 e salvar o contato da Concessionária na agenda de seu celular.

Em caso de dúvidas, os usuários também podem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), por meio do telefone 0800-770-8070. O serviço é gratuito e funciona 24 horas.

Fonte: Assessoria de Imprensa Rota das Bandeiras