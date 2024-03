Concurso público da Prefeitura de Joanópolis oferece mais de 50 vagas

A Prefeitura de Joanópolis está com inscrições abertas para um concurso público com mais de 50 vagas e salários de até R$ 5,5 mil. As oportunidades estão distribuídas em 31 cargos.

De acordo com o edital, os salários variam de R$ 1.412,00 a R$ 5.509,18, com vagas para cargos de ensino fundamento completo a ensino superior.

(Imagem Ilustrativa de Nguyen Dang Hoang Nhu por Unsplash)

Há cargos disponíveis para cargos como médico, dentista, engenheiro civil, fisioterapeuta, psicólogo, motorista, tratorista, fiscal, entre outros – veja lista mais abaixo.

As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de março pela internet – clique aqui para acessar o edital. A taxa de inscrição varia de R$ 35 a R$ 75, conforme o cargo.

Veja a lista de cargos oferecidos:

Agente Operacional

Cuidador de Alunos com Deficiência

Motorista

Tratorista

Agente de Defesa Civil

Agente Fiscal – Obras

Agente Fiscal – Sanitário

Agente Fiscal – Tributário

Auxiliar de Saúde Bucal

Condutor Socorrista

Controlador de Acesso

Coordenador Transporte Escolar

Cuidador Social

Técnico em Enfermagem

Técnico Veterinário

Agente de Desenvolvimento Infantil

Assessor Jurídico

Dentista

Engenheiro Civil

Engenheiro Agrônomo

Farmacêutico

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Médico Clínico Geral

Médico Pediatra

Professor de Educação Básica

Professor de Educação Básica – Português

Psicólogo

Psicólogo Educacional

Tesoureiro

Veterinário.

Fonte: G1.globo.com