Corredor Dom Pedro de rodovias tem redução de 28% no número de mortes no primeiro semestre

O número de acidentes segue em queda no Corredor Dom Pedro de rodovias. No primeiro semestre deste ano, a Concessionária Rota das Bandeiras registrou 672 ocorrências, 9% a menos do que o verificado nos seis primeiros meses de 2022. A redução de mortes é ainda mais significativa: 28%, passando de 36 para 26 casos.

A Concessionária destaca que a redução ocorre de forma sistemática desde o início da concessão. Em 2022, a Rota das Bandeiras teve o ano com menor número de acidentes. Foram 1449 ocorrências, redução acima de 50% em comparação aos 3082 acidentes registrados em 2010.

(Foto: Divulgação / Rota das Bandeiras)

“Atuamos diariamente com foco na redução dos acidentes, ampliando a segurança oferecida aos nossos usuários. Além dos investimentos na modernização e sinalização de nossas rodovias, trabalhamos também para a conscientização dos motoristas e pedestres, considerando que a falha humana é o principal fator para o registro de acidentes”, destaca o gerente de Operações da Concessionária, Thiago Alves.

A remodelação completa de trevos, bem como a segregação do tráfego urbano do interestadual por meio de pistas marginais na D. Pedro I (SP-065) também foram importantes intervenções para a queda dos índices. Atualmente, a Concessionária atua na implantação da 3ª faixa da rodovia, em Atibaia, outra obra que deve contribuir para a redução de ocorrências. A adoção de dispositivos de segurança, como Terminais Absorvedores de Energia (TAE) em guardrails, contribuíram por sua vez para diminuir o número de feridos e vítimas fatais nas rodovias.

Outro investimento importante focou na segurança de pedestres. Desde o início da concessão, a Concessionária mais do que triplicou o número de passarelas. Atualmente, o Corredor Dom Pedro conta com 33 dispositivos. Além disso, há outros pontos com travessia controlada de pedestres e locais com passeio, como passagens inferiores e viadutos.

A Concessionária também investe permanentemente nas esquipes de Atendimento Pré-Hospitalar (APH), com treinamentos e simulados de ocorrências. O Resgate ágil e qualificado garante a redução de danos às vítimas.

“Oferecemos as melhores condições nas vias para que o acidente não aconteça, mas, se ele for registrado, o usuário pode ter a convicção que temos uma equipe preparada para oferecer o melhor atendimento”, completa Alves.

A infraestrutura da Rota das Bandeiras conta com sete bases de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), instaladas em pontos estratégicos do sistema viário, que comportam sete ambulâncias e 11 guinchos para atendimento 24h. Além disso, sete veículos de inspeção trafegam de forma ininterrupta as rodovias, para que os inspetores verifiquem as condições de tráfego e prestem auxílio aos usuários. E, no Centro de Controle Operacional (CCO), 91 câmeras auxiliam no monitoramento.

Os usuários que necessitem de atendimento ou que verifiquem alguma situação de risco têm à disposição o telefone 0800-770-8070. Na maior parte da malha viária, também há telefones call box disponíveis a cada quilômetro, e as bases SAU possuem atendimento remoto. Os serviços são gratuitos e disponíveis 24 horas. Em média, diariamente são 212 atendimentos pela Concessionária.

O Corredor Dom Pedro de rodovias liga a Região Metropolitana de Campinas (RMC) ao Val do Paraíba e engloba as rodovias D. Pedro I, entre Campinas e Jacareí; Prof. Zeferino Vaz, de Campinas ao distrito de Martinho Prado, em Mogi Guaçu; Eng. Constâncio Cintra, entre Jundiaí e Itatiba; Romildo Prado (SP-063), entre Itatiba e Louveira; e o anel viário Magalhães Teixeira (SP-083), entre Campinas e Valinhos.

Fonte: Assessoria de Imprensa Rota das Bandeiras