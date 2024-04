Caminhão-cegonha carregado com 10 veículos pega fogo na rodovia Dom Pedro I

Um caminhão-cegonha, que estava carregado com dez veículos, pegou fogo na tarde desta terça-feira (16), e causou interdição na rodovia Dom Pedro I, em Nazaré Paulista (SP).

De acordo com a concessionária Rota das Bandeiras, o acidente aconteceu no km 47 da via, na pista sentido Campinas. Ninguém se feriu.

Caminhão-cegonha carregado com 10 veículos pega fogo e causa interdição na rodovia Dom Pedro I (Foto: Rota das Bandeiras)

Equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária foram até o local para combater o incêndio.

De acordo com a concessionária, houve cerca de 3 km de congestionamento na pista. Por volta das 18h30, a faixa 1 da pista foi liberada.

A Rota dos Bandeirantes afirmou que foi necessária a interdição da pista devido ao risco de explosão.

À reportagem, o motorista do caminhão afirmou que o fogo começou na cabine onde ele estava e se alastrou por todo o caminhão, atingindo pelo menos cinco veículos.

Fonte: G1.globo.com