Corredor Dom Pedro deve receber mais de 660 mil veículos no feriado de Tiradentes

A Concessionária Rota das Bandeiras registrou a passagem de 580 mil veículos pelo Corredor Dom Pedro de rodovias em quatro dias de Operação Especial da Páscoa. Número foi ligeiramente abaixo do registrado em 2019, quando 608 mil veículos trafegaram pelas vias. Nos dois últimos anos, em virtude da pandemia do novo coronavírus, não houve operações no feriado. A partir de quarta-feira (20), uma nova Operação Especial será realizada, por conta do feriado de Tiradentes, na quinta-feira. Previsão é de que, em cinco dias, pouco mais de 660 mil veículos trafeguem pelas vias.

(Foto: Divulgação/ Rota das Bandeiras)

Somente na quarta-feira são aguardados 175 mil veículos. A previsão é de que o tráfego seja acentuado no período das 16h às 21h. O fluxo também deve se manter alto na manhã de quinta-feira. Para garantir uma viagem tranquila aos motoristas, as obras serão suspensas nos dois dias, assim como no domingo (24), no retorno do feriado.

Durante os cinco dias, guinchos e ambulâncias da Concessionária estarão posicionados em pontos estratégicos do Corredor Dom Pedro, para garantir a agilidade nos atendimentos. O monitoramento ininterrupto contará com 94 câmeras do Centro de Controle Operacional (CCO) da Concessionária. Além disso, oito viaturas percorrerão as rodovias, para prestar auxílio aos motoristas.

O maior movimento no feriado será na D. Pedro I (SP-065), com previsão de passagem de 450 mil veículos. A Prof. Zeferino Vaz (SP-332) tem previsão de tráfego de 100 mil veículos. Já na região de Jundiaí, a expectativa é que 90 mil usuários utilizem a Eng. Constâncio Cintra (SP-360) e outros 20 mil a Romildo Prado (SP-063).

Os motoristas que precisarem de auxílio ou informações devem entrar em contato com a Rota das Bandeiras por meio do telefone 0800-770-8070. A ligação é gratuita e o Serviço de Atendimento do Usuário (SAU) da Concessionária funciona 24 horas.

Movimento na Páscoa

O maior movimento durante a Páscoa foi registrado na D. Pedro I (SP-065). Ao longo dos 145km da via, circularam 403 mil veículos entre quinta (14) e domingo (17). Pela Prof. Zeferino Vaz (SP-332), foram 83 mil veículos. Na região de Jundiaí, a Eng. Constâncio Cintra (SP-360) contou com a passagem de quase 75 mil veículos, enquanto a Romildo Prado (SP-063) registrou 19 mil usuários. Em todo o Corredor Dom Pedro, foram 15 acidentes no período, com dois acidentes fatais registrados na quinta-feira, em Campinas.

Fonte: Assessoria de Imprensa Rota das Bandeiras