Cinco motos foram furtadas do Departamento de Trânsito em Jarinu (SP), durante o fim de semana. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (24).

Departamento de Trânsito de Jarinu registra furto de cinco motos (Foto: Reprodução/ TV TEM)

De acordo com a investigação da Polícia Civil, as motos furtadas não são de uso dos funcionários do Departamento de Trânsito. A suspeita é de que essas motos são produtos de apreensões em operações feitas na cidade.

Ainda conforme a polícia, os suspeitos chegaram a virar as câmeras de segurança para não serem identificados.

A investigação irá apurar o motivo de as motos estarem guardadas no local, que não é pátio de veículos apreendidos.

A Prefeitura de Jarinu informou que foi registrado um boletim de ocorrência.

