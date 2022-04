Dupla é atropelada após tentar atravessar rodovia Dom Pedro I

Duas pessoas foram atropeladas e ficaram feridas depois de tentarem atravessar a pista da rodovia Dom Pedro I no início da tarde deste sábado (9). O acidente aconteceu no trecho de Bom Jesus dos Perdões.

Rodovia Dom Pedro I – Bom Jesus dos perdões (Foto: Reprodução/ Google Street View)

O atropelamento aconteceu por volta das 13h, no km 66 da rodovia. De acordo com a Rota das Bandeiras, concessionária que administra a Dom Pedro I, uma vítima foi socorrida em estado moderado e encaminhada à Santa Casa de Atibaia. A outra teve apenas ferimentos leves e não precisou ser atendida no hospital.

Por conta da ocorrência, a rodovia teve bloqueio de faixa no sentido Campinas, com liberação às 13h45.

Fonte: G1.globo.com