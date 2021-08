Eventos sociais, museus e feiras estão liberados a partir de 17/08 em SP; shows em pé e torcidas voltam em 1/11

O governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (4) que a partir de 17 de agosto eventos sociais, museus e feiras corporativas, com controle de público, estarão liberadas no estado, desde que não gerem aglomerações e que sigam os protocolos de saúde e higiene. Nesta data, cai a restrição de horário e de público.

Não houve detalhamento sobre qual tipo de evento social está liberado.

Regras do governo de SP para volta dos eventos em 17 de agosto (Foto: Reprodução/GESP)

“O grande salto do dia 17 de agosto é a retirada da restrição de horário, porque isso vai permitir que restaurantes funcionem, que eventos sociais sejam planejados, que as pessoas possam celebrar, que os donos desses tipos de estabelecimentos possam ter planejamento de seus negócios, mas com segurança”, afirmou a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen.

Shows com público em pé, torcidas e pistas de danças continuam proibidos até 1º de novembro, quando 90% dos adultos devem ter sido completamente vacinados. Nesta data, segundo o governo, todos os eventos estarão liberados no estado.

“Os eventos passam a ser permitidos em um modelo onde não há restrição de ocupação , mas permanece a restrição de distanciamento. Então, o cálculo de ocupação precisa ser realizado, porque não pode haver aglomeração e as pessoas precisam estar distanciadas. O uso de máscaras permanece”, disse Patrícia Ellen.

“Todos os eventos que geram aglomerações não estão liberados, ou mesmo risco de aglomerações”, completou a secretária.

Secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen (Foto: Reprodução/ Governo do Estado de São Paulo)

Os protocolos para funcionamentos desses eventos estabelecidos pelo governo paulista são:

Uso obrigatório de máscara em qualquer ambiente;

Distanciamento de 1 metro e vedação de aglomerações de qualquer natureza;

Respeito aos protocolos de higiene;

100% da população adulta com acesso a 1ª dose da vacina.

Fonte: G1.globo.com