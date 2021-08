Homem é preso depois de tentar fugir sem pagar conta em posto de combustível em Bragança

Um homem de 32 anos foi preso depois de tentar fugir sem pagar a conta em um posto de gasolina em Bragança Paulista na noite desta terça-feira (11). De acordo com a polícia, na fuga o homem ainda bateu em carros que estavam estacionados.

Homem foi encaminhado à delegacia e preso por furto. (Foto: Reprodução/ Street View)

O crime aconteceu em um posto que fica no bairro Matadouro. De acordo com a polícia, o homem abasteceu o carro, pediu uma lavagem e no momento de pagar o frentista, acelerou e saiu em alta velocidade.

Os funcionários do posto acionaram a polícia, que passou a fazer buscas pelo homem. Ao perceber as viaturas, o motorista acelerou e avançou sobre a calçada, por terrenos descampados e atingiu veículos que estavam estacionados.

No bairro Jardim das Laranjeiras, o homem parou o veículo em frente a uma casa e tentou fugir, mas foi detido e preso em flagrante. Ele foi encaminhado à delegacia e preso por furto.

