Médica é sequestrada e roubada por criminosos enquanto descansava em horário de almoço em Jarinu

Uma médica de um hospital particular de Jarinu (SP) foi sequestrada e roubada na tarde desta quarta-feira (12). Três pessoas foram presas por suspeita de participação no crime.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava no horário de almoço e descansava no carro no momento em que foi abordada por dois homens. Ela chegou a sair do veículo, mas foi obrigada a entrar no banco de trás.

Delegacia de Polícia de Jarinu (Foto: Reprodução/ Google Street View)

Colegas de trabalho da médica viram toda a ação e acionaram a Polícia Militar. Imagens de câmeras de segurança do hospital ajudaram a identificar dois suspeitos, sendo um casal.

A mulher, que teria ajudado os homens, estava próxima do local quando tudo aconteceu e tentou fugir a pé. Ela foi identificada e presa na Rodoviária de Jarinu.

Os criminosos circularam com a vítima por mais de uma hora. Ela foi obrigada a entregar a senha do cartão e os suspeitos chegaram a fazer um saque de cerca de R$ 300.

O soldado da Polícia Militar, Rodrigo Almeida, contou à TV TEM como foi o resgate da vítima feito pela equipe.

“A vítima se encontrava amarrada e amordaçada no porta-malas do veículo, momento que o policial foi fazer a revista veicular, ela conseguiu tirar o tampão do porta-malas, se jogou no banco do passageiro e abraçou ele, agradecendo muito.”

Os dois homens foram presos pela Polícia Militar. Alguns objetos da vítima, como bolsas e parte do dinheiro, foram recuperados.

O hospital particular onde a vítima foi abordada disse que presta toda assistência à médica e informou que vai reforçar a segurança.

Fonte: G1.globo.com