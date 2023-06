Piracaia abre concurso com 92 vagas e salários de até R$ 6,4 mil nesta quarta-feira (28)

A prefeitura de Piracaia (SP) vai abrir nesta quarta-feira (28) as inscrições para um concurso público que oferece, ao todo, 92 vagas e salários que vão de R$ 1,3 mil até R$ 6,4 mil.

De acordo com o edital, as vagas são divididas em nível fundamental, médio/técnico e superior. Para as vagas de ensino fundamental, a taxa de inscrição será de R$ 30, enquanto as de nível médio custarão R$ 60. As inscrições para as vagas de nível superior deverão custar R$ 80.

Prefeitura de Piracaia (Foto: Reprodução)

O período de inscrições, que começa nesta quarta, vai até o próximo dia 21 de julho. Elas poderão ser realizadas no site da organização responsável.

As vagas com exigência de pelo menos o Ensino Fundamental são para 13 diferentes cargos, totalizando 35 das 92 vagas. Confira a seguir:

Agente Comunitário – R$ 1.371,39

Calceteiro – R$ 1.432,14

Coveiro – R$ 1.371,39

Jardineiro – R$ 1.371,39

Motorista I – R$ 1.927,81

Motorista II – R$ 1.927,81

Operador de Máquina – R$ 2.127,66

Pedreiro de Arte – R$ 1.583,00

Pedreiro Meio Oficial – R$ 1.371,39

Pedreiro Oficial – R$ 1.432,14

Servente Escolar – R$ 1.371,39

Servente Geral – R$ 1.371,39

Trabalhador Braçal – R$ 1.357,11

(Fonte: Prefeitura de Piracaia)

Já as vagas que exigem o Ensino Médio e/ou Técnico somam 15 vagas em nove funções diferentes. São elas:

Agente de Organização Escolar – R$ 1.583,00

Auxiliar de Saúde Bucal – R$ 1.432,14

Fiscal de Obras – R$ 2.864,28

Motorista de Ambulância (Central) – R$ 2.127,66

Motorista de Ambulância (Samu) – R$ 2.127,66

Recepcionista – R$ 1.745,62

Técnico Agrícola – R$ 2.127,66

Técnico em Enfermagem – R$ 2.127,66

Técnico em Contabilidade – R$ 2.127,66

(Fonte: Prefeitura de Piracaia)

Por fim, as vagas de nível superior são divididas em 31 diferentes funções, totalizando 42 vagas. São elas:

Agente Ambiental – R$ 4.737,29

Assistente Social – R$ 3.653,86

Cirurgião Dentista – R$ 4.737,29

Contador Público – R$ 6.416,92

Diretor de Escola – R$ 6.000,00

Enfermeiro Padrão – R$ 3.653,89

Engenheiro Agrônomo – R$ 4.737,29

Farmacêutico – R$ 3.653,86

Fonoaudiólogo – R$ 3.653,86

Médico Cardiologista – R$ 4.737,29

Médico Clínico Geral – R$ 4.737,29

Médico Dermatologista – R$ 4.737,29

Médico Ginecologista – R$ 4.737,29

Médico Neurologista – R$ 4.737,29

Médico Oftalmologista – R$ 4.737,29

Médico Ortopedista – R$ 4.737,29

Médico Otorrinolaringologista – R$ 4.737,29

Médico Veterinário – R$ 4.737,29

Médico Ultrassonografista – R$ 4.737,29

Médico Urologista – R$ 4.737,29

PEB-II Prof. de Ed. Física – R$ 4.119,37

PEB-II Artes – R$ 4.119,37

PEB-II Inglês – R$ 4.119,37

PEB-II Língua Portiguesa – R$ 4.119,37

PEB-II Música – R$ 4.119,37

Pediatra – R$ 4.737,29

Procurador – R$ 6.416,93

Professor de AEE – R$ 5.491,22

Professor de Educação Básica I – R$ 3.117,78

Professor de Educação Infantil – R$ 3.117,78

Professor de Libras – R$ 5.491,22

(Fonte: Prefeitura de Piracaia)

Fonte: G1.globo.com