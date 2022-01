Por alta de casos de Covid entre funcionários da saúde, Nazaré Paulista suspende vacinação

A prefeitura de Nazaré Paulista informou que teve de suspender a vacinação contra a Covid-19 na cidade nesta quinta-feira (20) por tempo indeterminado. De acordo com a gestão, houve uma alta de funcionários positivados para a doença e não há mão de obra suficiente para a vacinação.

(Imagem Ilustrativa: Jan Felix Christiansen / Pixabay)

De acordo com a gestão, funcionários do Centro de Saúde, onde é feita a imunização, e da Farmácia Popular testaram positivo. Ao todo, 15 pessoas trabalham no local e não havia mão de obra para cobrir os afastamentos.

Com isso, a imunização teve de ser suspensa. Neste momento, a cidade fazia a aplicação de terceiras doses e a imunização infantil.

A prefeitura informou que cada funcionário vai ficar afastado por dez dias, mas há pessoas com testagem positiva em dias diferentes. Assim, o retorno das aplicações não tem uma data estipulada.

Em nota, a gestão disse que “assim que possível será informada a data de reabertura da vacinação contra a covid-19”. Os pacientes que tinham agendado a vacina serão reagendados quando a imunização for retomada na cidade.

Fonte: G1.globo.com