Por falta de médicos, prefeito atende pacientes em pronto-socorro de Bom Jesus dos Perdões

Diante da falta de médicos em Bom Jesus dos Perdões (SP) no último fim de semana, o próprio prefeito da cidade, Dr. Benedito Rodrigues (DEM), teve que assumir o atendimento dos pacientes no pronto-socorro da região central. Ele é médico há mais de 30 anos e havia se afastado das funções para tomar posse como prefeito.

UMS Bom Jesus dos Perdões (Foto: Reprodução/ Street View)

De acordo com a prefeitura, a empresa Alive Saúde foi contratada via licitação para terceirização de serviços médicos. Porém, diz que ela vem cumprindo parcialmente com as obrigações. Pelo contrato, a empresa deveria fornecer dois médicos durante o período diurno e dois no período noturno para atender os pacientes no local, mas neste final de semana nenhum médico apareceu.

Sem médicos para atender a população, o prefeito decidiu voluntariamente fazer os atendimento dos pacientes.

Por meio de nota, a prefeitura informou que o prefeito não faz atendimento médico de forma remunerada desde que assumiu o cargo, não atende em clínicas, mas que, por questão de emergência e o atual momento da pandemia, ele decidiu atender os pacientes da UMS, local onde trabalhou por 30 anos como médico concursado.

Sobre a falta de médicos, a prefeitura informou que já notificou três vezes a empresa responsável. Disse ainda que o descumprimento do contrato está prejudicando os serviços do pronto-atendimento e colocando em risco a vida dos moradores.

Na noite de domingo (31), a prefeitura informou que foi registrado um boletim de ocorrência pela secretária de saúde contra a empresa por causa do ocorrido no fim de semana.

O G1 procurou a Alive Saúde, para questionar sobre a falta de médicos na cidade, mas não recebeu retorno até a publicação desta reportagem.

Fonte: G1.globo.com