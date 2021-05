Prefeito de Bragança, Jesus Chedid, é internado na UTI após cair em casa

O prefeito de Bragança Paulista, Jesus Chedid (DEM) precisou ser internado na UTI depois de sofrer uma queda em casa na manhã desta sexta-feira (30). O político de 82 anos deu entrada no hospital com trauma no crânio e já passou por exames. O estado de saúde é estável.

Prefeito de Bragança Paulista, Jesus Chedid (DEM), segue internado por conta da queda (Foto: Reprodução/ Youtube)

Chedid estava em casa quando caiu e bateu a cabeça. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou o prefeito para o Hospital Universitário São Francisco, em Bragança Paulista.

De acordo com o boletim médico divulgado pelo hospital, o político deu entrada no hospital com quadro de trauma no crânio, causado pela pancada na cabeça após a queda. Ele passou por tomografia e outros exames solicitados pela equipe médica.

Jesus Chedid foi levado para a UTI, onde segue sendo monitorado. O prefeito está consciente e em estável, mas ainda não há previsão de alta. A equipe médica não informou quais serão os próximos passos do tratamento do prefeito.

Fonte: G1.globo.com