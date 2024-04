Procon-SP Digital: acesso ao sistema será feito pela conta gov.br

O Procon-SP informa sua adesão ao sistema unificado do governo federal. A partir do dia 2 de maio, para acessar a plataforma de atendimento Procon-SP Digital, a validação será feita exclusivamente através da conta cadastrada no portal gov.br, nível prata ou ouro.

(Foto: Governo do Estado de São Paulo)

A mudança faz parte da iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, que anunciou a adesão ao sistema federal no intuito de facilitar e dar mais segurança no acesso da população paulista a serviços públicos digitais.

Para registrar reclamação ou fazer denúncias (no caso dos consumidores) e para consultas e respostas às notificações (no caso dos fornecedores), os mesmos login e senha de usuário do gov.br irão garantir o acesso ao sistema do Procon-SP.

Consumidores e fornecedores que ainda não tenham cadastro no gov.br devem acessar o site www.gov.br para criar sua conta nível prata ou ouro.

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo