Rota das Bandeiras entrega cadeira de rodas em Joanópolis pela campanha Lacre Nota 10

A Concessionária Rota das Bandeiras, empresa responsável pela administração do Corredor Dom Pedro de rodovias, realizou na última quinta-feira, 23 de novembro, a entrega de uma cadeira de rodas para o Fundo Social de Solidariedade do município de Joanópolis, na Região Bragantina. Essa foi a 35ª cadeira de rodas doada pela Concessionária por meio da campanha Lacre Nota 10 desde 2018.

(Foto: Divulgação/Rota das Bandeiras)

Na campanha Lacre Nota 10, a Rota das Bandeiras mobiliza seus integrantes, alunos do programa Rota da Educação e parceiros na arrecadação de lacres de alumínio, que posteriormente são trocados por cadeiras de rodas. São necessárias 140 garrafas pet de 2 litros cheias de lacres – cerca de 350 mil lacres! – para viabilizar a troca por uma cadeira. Após a troca, as cadeiras são doadas para os Fundos Sociais de Solidariedade ou entidades assistenciais dos municípios que integram o Corredor Dom Pedro ou cidades parceiras.

Dessa vez, o movimento de arrecadação para contribuir com a campanha Lacre Nota 10 partiu de um dos integrantes da Concessionária. Rafael Fernandes, socorrista que atua na base de Atibaia, mobilizou diversos comércios em Joanópolis, cidade onde reside, para juntar os lacres. “Aqui na cidade, ninguém fazia esse trabalho. Desde o começo do ano, coloquei as garrafas pet em alguns mercados, adegas, farmácias e até na academia, que foi onde mais consegui lacres. No total, conseguimos arrecadar 18 garrafas pet cheias.”, contou Rafael.

Tatiana Bispo, assessora da Prefeitura de Joanópolis, foi quem representou o município para receber a doação. Ela é a responsável por todas as arrecadações e doações realizadas pelo Fundo Social de Solidariedade da cidade. “Nosso Fundo Social existe para ajudar as pessoas menos favorecidas da cidade. Disponibilizamos as cadeiras de rodas à população na forma de empréstimo. Quando ela não estiver precisando mais, ela devolve para que outras pessoas também possam usar.”, conta Tatiana.

Lenda urbana?

De acordo com Rafael, a população local chegou a acreditar que trocar os lacres por uma cadeira de rodas era mais uma lenda, igual a do Lobisomem, famosa em Joanópolis. Após a doação feita pela Concessionária ser efetivada, ele acredita em uma mudança de mentalidade: “A entrega da cadeira para o Fundo Social de nossa cidade é uma ação muito positiva. As pessoas agora vão ver que essa mobilização é real e que elas não estão sendo enganadas. Essa doação é de grande valia para as pessoas que tem mais necessidade e não tem onde buscar ajuda.”

Fonte: Assessoria de Imprensa Rota das Bandeiras