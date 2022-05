Trabalhador morre atropelado na rodovia Fernão Dias em Bragança Paulista

Um trabalhador de 32 anos morreu atropelado na madrugada de quarta-feira (4) na rodovia Fernão Dias em Bragança Paulista (SP).

A vítima era um trabalhador terceirizado da Arteris, que administra a rodovia. Segundo a concessionária, o acidente foi na altura do Km 13, na pista sentido Belo Horizonte, quando o oficial de sinalização foi atropelado por um carro.

Fernão Dias em Bragança Paulista (Foto: Reprodução/ Google Street View)

A Polícia Rodoviária Federal e a Perícia Técnica foram acionadas. A Polícia Civil vai apurar as causas do acidente. O atendimento à ocorrência interditou parcialmente a rodovia. Não houve registro de congestionamento.

“A concessionária manifesta sua solidariedade com os familiares do colaborador por esta inestimável perda. A Fernão Dias e a Sigla prestam a assistência necessária aos familiares neste momento”, continua a nota.

Segundo a empresa, o trecho estava sinalizado, “com placas de ‘homens trabalhando’, redução de velocidade (80 e 60km/h) e caminhão de serviço estacionado no acostamento, sinalizado com estrobo e seta direcional luminosa, conforme as normas de segurança”, diz trecho de nota.

Fonte: G1.globo.com