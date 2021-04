Três corpos encontrados em cemitério clandestino em Jarinu são identificados

Três dos cinco corpos encontrados enterrados em um cemitério clandestino de Jarinu (SP) foram identificados até a manhã desta quarta-feira (21). Os corpos foram encontrados com as mãos amarradas e tinham sinais de tortura, segundo a Guarda Civil Municipal (GCM). Outras duas vítimas seguiam sem identificação até esta manhã.

Corpos foram encontrados enterrados em área de mata em Jarinu (Foto: Divulgação)

De acordo com o Instituto Médico Legal de Jundiaí (SP), as famílias de três vítimas já fizeram o reconhecimento do corpo na terça-feira (20). A identidade e os detalhes sobre as vítimas não foram divulgados.

Os corpos foram retirados da área, na Estância Marília, entre a noite de segunda (19) e a manhã terça-feira (20). Segundo a Polícia Civil, todos são homens e têm entre 20 e 30 anos de idade.

“Todos eles estavam amarrados, com indícios de espancamento, de violência, com cortes. É a primeira vez que a gente se depara com isso aqui na cidade”, afirma Jozenir Burgo, comandante da Guarda de Jarinu.

De acordo com a corporação, o cemitério clandestino foi descoberto depois que dois trabalhadores de uma fazenda encontraram duas covas rasas durante o serviço. Eles ligaram para a corporação assim que notaram que a terra estava “fofa”.

A Guarda foi acionada por volta de 16h30 de segunda-feira, quando começaram as buscas. Durante a noite, dois corpos foram encontrados enterrados, sendo o primeiro por volta de 18h e o segundo cerca de meia hora depois.

Equipes da GCM, das polícias Civil e Militar e cães farejadores do canil da Guarda Municipal de Guarulhos (SP) estiveram no terreno. Uma escavadeira foi usada para ajudar nas buscas, que duraram mais de 18 horas.

Fonte: G1.globo.com